الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الاثنين 13 مارس في مصر

ارشيفي
ارشيفي

شهدت أسعار أعلاف الدواجن أرتفاع ملحوظ خلال الأيام الماضية، وقد أستقرت اليوم عند نفس الأرتفاع التي كانت عليه أمس الأحد، حيث شهدت أسعار الذرة الصفراء المستورد، وفول الصويا والعلف بادي حالة من الأستقرار في بورصة الكناني اليوم الأثنين 13 مارس خلال التعاملات الصباحية.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وتقدم الدستور في السطور التالية اسعار أعلاف الدواجن اليوم الأثنين في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي.

أسعار الذرة الصفراء في بورصة الكناني اليوم 

أستقرت أسعار الذرة الصفراء البرازيلى المستوردة اليوم لـ 18300جنيه.

أستقرت أسعار طن الذرة الصفراء أرجنتيني المستوردة اليوم لـ 18300جنيها .

أستقرت أسعار طن الذرة الصفراء الروماني المستوردة اليوم لـ  17500جنيه للطن.

أستقرت أسعار طن الذرة الصفراء الأوكراني المستوردة اليوم لـ17500جنيه للطن.

أستقرت أسعار طن الذرة الصفراء صربي المستوردة اليوم لـ 17500جنيه للطن.

 أستقرت أسعار طن الذرة الصفراء بلغاري المستوردة اليوم لـ 17500جنيه للطن.

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 13 مارس فى مصر

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سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم

شهدت أسعار الصويا استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية في بورصة الكناني والتي جاءت كالتالي:

استقرات أسعار كسب صويا محلى 44% اليوم، 31000 جنيه.

استقرات  أسعار صويا 46% محلي اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه.

استقرات  أسعار صويا 46% مستورد اليوم، عند نفس أسعار أمس 31000 جنيه.

واستقرت أسعار بذرة فول الصويا لتسجل 28000.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم

واستقرت أسعار كسب عباد +36% عند نفس أسعار أمس لتسجل 18000 جنيه للطن.

واستقر سعر جلوتين مستورد 60% عند نفس أسعار أمس ليسجل 44000 جنيه للطن.

واستقر سعر قشر فول الصويا اليوم عند نفس أسعار أمس  ليسجل 8250 جنيهًا للطن.

أرتفعت أسعار الردة نخلة اليوم لتسجل  1000جنيه للطن.

أسعار البادي اليوم الأثنين مارس في بورصة الكناني 

سجل سعر بادي بروتين 24% سجل 24290 جنيها، بينما سجل أسعار بروتين 23% سجل 23450 جنيها، بينما سجل  سعر أعلاف نامي 21 %سجل 23450 جنيها، وناهي 19 % سجل 23350جنيها وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 22700جنيه.

أسعار الذرة الصفراء البرازيلى سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم أسعار الذرة الصفراء سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم أسعار البادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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