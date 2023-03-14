أحمد ناجى يهاجم تامر أمين بسبب مطالبته برحيل اتحاد الكرة

هاجم أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى المنتخب السابق، بأقسى الكلمات الإعلامي تامر أمين، بسبب مطالبته اتحاد الكرة المصرية بالرحيل من أجل الحفاظ على ما تبقى لهم من رصيد لدى الجمهور بعد الإخفاقات المتتالية التي تشهدها الأندية، والتي كان آخرها هزيمة الأهلي بخماسية من صن داونز، قائلاً: "رد فعلك على خسارة الأهلي أمام صن داونز تحت الرجلين، ، لسه عندنا مبارتين ولسه عندنا أمل في التأهل".

هزيمة الأهلي من صن داونز

وقال أحمد ناجي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أخر النهار" مع الإعلامي تامر أمين، المذاع عبر فضائية "النهار"، إنه يجب تقديم الدعم الكامل لاتحاد الكرة في الوقت الحالي، معلقًا: "اتجاهك يا تامر أمين عبارة عن تكسير عظام وإحنا مش عاوزين ده دلوقتي".

خسائر الأهلي المتكررة

وتابع: "النادي الأهلي بيخسر كل سنة مرة، وصن داونز فرقة محترمة وقوية جداً وما حدث مع الأهلي حدث مع كبرى أندية العالم".

وأضاف في حديثه: “فريق القطن الكاميروني كبير ويمتلك عناصر مميزة والفوز على أرضه ليس أمر سهل”.