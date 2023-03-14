الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صالون ضى يحتفى بمنجز شاعر العامية المصرية مسعود شومان

صالون ضي يحتفي بمنجز
صالون ضي يحتفي بمنجز شاعر العامية المصرية مسعود شومان

يستضيف جاليري ضي بالزمالك فعاليات ندوة الأحتفال بمنجز شاعر العامية المصرية والباحث في الفلكور المصري مسعود شومان، والذي يأتي تحت عنوان “في محبة الشعر.. اكتبوا تحت الضلام بكرة”، وذلك في الساعة السادسة مساء اليوم الأربعاء 15 مارس.

يأتي الحفل بحضور الكاتب والشاعر محمد حربي، والشاعرة والناقدة رشا الفوال، والناقد الأكاديمي محمد عبد الباسط عيد، محمد السيد أسماعيل، والفنان عهدي شاكر.  

ومسعود شومان هو شاعر وباحث مصري من مواليد 16 يناير 1966، له إسهامات ثرية في الشعر العامي، وهو من طليعة المجددين في جيله، كما أنه أحد نقّاد شعر العامية والمتابعين له، كما له دراسات مهمة في حقلى الدراسات الشعبية والأنثروبولوجية. 

عمل مسعود شومان مديرًا عاما للإدارة العامة للثقافة العامة والإدارة العامة لأطلس مأثور|المأثورات الشعبية ومديراً لتحرير جريدة مسرحنا ورئيسا لللإدارة المركزية للتدريب وإعداد القادة الثقافيين ورئيسا للإدارة المركزية للدراسات والبحوث ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيسا للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، رئيسا للجنة الاستشارية العليا لأطلس المأثورات الشعبية وترأس تحرير مجلة الثقافة الجديدة.

من أبرز أعماله: الخطاب الشعري في الموال، دراسة تحليلية في نشكيل النماذج الإنسانية، القاهرة، 1994.

أول بروفه (ديوان الفتافيت)، القاهرة، ط 1، 1996.مربعات ابن عروس (دراسة وتحقيق) دار سما للطبع والنشر، القاهرة، 2000.

بيجرب المشي على رجل واحدة (ديوان شعري)، سلسلة كتابات جديدة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 2002.

الديك الفنان - ديوان شعري للأطفال - سلسلة كتاب قطر الندى - أغسطس 2003، ذاكرة مؤتمر أدباء مصر في الأقاليم، هيئة قصور الثقافة، ديسمبر، 2003.، ذاكرة النشر الإقليمي ببليوجرافيا إصدارات الأقاليم الثقافية، 2003.، قبل ما يردموا البحيرة على نفقته 2004.طبعة ثانية 2007.، أخلص لبحرك، دبوان شعرى، 2007، صاحب مقام ديوان شعري، نهضة مصر 2008.

الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية - المركز القومى لثقافة الطفل 2006، ما تقفشى عند بداية الحواديت، ديوان شعري، مطبوعات المرسم، 2011.بس مين يفهم، دار الأدهم، 2012.مساحات الالتباس والوعى بالنص الشعبي، هيئة الكتاب 2013.

الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية، ط 2 مكتبة الأسرة 2015، عارف يارب ديوان شعرى الهيئة المصرية العامة للكتاب 2016، لفارس يسرى الجندى بين الياء والياء المهرجان القومى للمسرح.

جاليري ضي مسعود شومان في محبة الشعر الكاتب والشاعر محمد حربي شاعر العامية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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