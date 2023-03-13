شكرى: «المواقف المصرية منضبطة تجاه التعنت الإثيوبى.. وكل الخيارات متاحة»

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، مشيرًا إلى أن مصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي جميع الاعتبارات والعلاقات.

وأضاف “شكري” خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة “القاهرة والناس”: “كل الخيارات متاحة، فمصر تملك من القدرات والعلاقات الخارجية ما يمكنها من حماية حقوقها المائية”.

وتابع:"قدرات الشعب المصري لا نهائية، ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي، تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة، ولا أستطيع التحدث عن الملء الرابع".