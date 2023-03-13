الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

شكرى: «المواقف المصرية منضبطة تجاه التعنت الإثيوبى.. وكل الخيارات متاحة»

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها، مشيرًا إلى أن مصر تتخذ مواقف منضبطة وتراعي جميع الاعتبارات والعلاقات.

وأضاف “شكري” خلال مداخلة ببرنامج "حديث القاهرة"، على قناة “القاهرة والناس”: “كل الخيارات متاحة، فمصر تملك من القدرات والعلاقات الخارجية ما يمكنها من حماية حقوقها المائية”.

وتابع:"قدرات الشعب المصري لا نهائية، ومصر تتخذ مواقف منضبطة تجاه التعنت الإثيوبي، تأثر مصر من ملء سد النهضة أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بعلوم دقيقة، ولا أستطيع التحدث عن الملء الرابع". 

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سد إثيوبيا سامح شكري سد النهضه وزير الخارجية السد أزمة السد

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