وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لن يتحدث عن الملء الرابع لسد إثيوبيا؛ لأنها أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بمعلومات دقيقة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم تأثرنا بهذا الملء في يد الله، من خلال كميات الأمطار التي من الممكن أن تسقط في المستقبل، مشددًا على هطول الأمطار في الماضي، كان سببًا رئيسيًا في عدم تأثرنا بالمخزون الاستراتيجي لمصر.

وأكد أنه على إثيوبيا التحلي بالمسئولية عند الملء الرابع وعدم احتجاز المياه الذي يمنع التدفق الطبيعي لمصر والسودان، مضيفا: "نتابع ونراقب الموقف بكل دقة ونقّيم الأمر بشكل كامل والأمر مرتبط بالضرر وطالما لم يقع ضرر لن نتخذ مواقف مبالغا فيها وعند حدوث ضرر سيكون هناك موقف وتحرك سريع".