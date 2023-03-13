الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

سامح شكري
سامح شكري

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أنه لن يتحدث عن الملء الرابع لسد إثيوبيا؛ لأنها أمور فنية تحكمها سياسات وتقديرات مرتبطة بمعلومات دقيقة.

وأضاف وزير الخارجية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن عدم تأثرنا بهذا الملء في يد الله، من خلال كميات الأمطار التي من الممكن أن تسقط في المستقبل، مشددًا على هطول الأمطار في الماضي، كان سببًا رئيسيًا في عدم تأثرنا بالمخزون الاستراتيجي لمصر.         

وأكد أنه على إثيوبيا التحلي بالمسئولية عند الملء الرابع وعدم احتجاز المياه الذي يمنع التدفق الطبيعي لمصر والسودان، مضيفا: "نتابع ونراقب الموقف بكل دقة ونقّيم الأمر بشكل كامل والأمر مرتبط بالضرر وطالما لم يقع ضرر لن نتخذ مواقف مبالغا فيها وعند حدوث ضرر سيكون هناك موقف وتحرك سريع".

مواد متعلقة

إبراهيم أبوكيلة: قانون نقابة الصحفيين بحاجة للتدخل التشريعى

خالد ميرى: «الأجور» أهم مطالب الصحفيين.. و«العلاج» أولوية برنامجى الانتخابى

أكرم القصاص: التدريب يجب أن يكون فى مقدمة اهتمامات نقيب الصحفيين القادم

عماد الدين حسين: «الصحافة القوية تزدهر فى مناخ الحريات والتنوع»

خالد ميرى: «أعتبر كل الملفات الخاصة بالصحفيين تحديًا»

أحمد الطاهرى: ملخص حدوتة مطالب الصحفيين فى هذه الجملة

أستاذ تمويل: الحكومة تعي تماماً معاناة المواطن من ارتفاع الأسعار

خالد ميرى: «نسعى لغلق باب حبس الصحفيين نهائيًا.. وتسهيل مهمة المصور»

رئيس التحرير

وائل لطفي

عالم جديد يتشكل

الأكثر قراءة

إندبندنت: BBC تواجه ضغوطًا شديدة بعد أزمة لينكر واحتمالات بفقدان الدعم

مجلس الدولة: قبول دعوى طالبة لنقلها من تربية طنطا إلى تمريض القاهرة

مَن هو إبراهيم بودربالة رئيس النواب التونسى الجديد؟

مؤلف «مذكرات زوج»: المسلسل يناقش المشاكل الزوجية بنظرة معاصرة

مستشار الأمن الأمريكى: واشنطن ترغب فى علاقة «تنافس لا صراع» مع الصين

وزير الخارجية مُحذرًا إثيوبيا من أضرار الملء الرابع:«سنتحرك سريعًا»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

رباعى موسكو وأزمة سوريا.. «ابحث-دور-ع الديك»

منى رجب

فى شهر المرأة.. النضال مستمر

ماجد حبته

بنك بدولار واحد!

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

صور

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟