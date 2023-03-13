الخارجية الروسية: وافقنا على تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين فقط

أعلنت وزارة الخارجية الروسية عن موافقتها على تمديد صفقة الحبوب لمدة شهرين فقط، مشيرة إلى أن المحادثات مع الأمم المتحدة بشأن صفقة الحبوب انتهت.

وخلال الفترة الماضية، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجى لافروف، أن الغرب يدفن اتفاق البحر الأسود الخاص بتصدير الحبوب، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الخارجية الروسي، لنظيره التركي مولود جاويش أوغلو إن "روسيا لن تمدد صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية، إن لم تأخذ بمصالح منتجي الحبوب والأسمدة الروس".

وذكرت الخارجية الروسية في بيانٍ، أن الاجتماع الثنائي الذي عُقِد على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين في نيودلهي، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حول الحوار السياسي الروسي التركي والتعاون التجاري والاقتصادي، ومساعدة روسيا لتركيا في مواجهة آثار الزلزال.

وأضافت: "شدد الجانب الروسي على أن استمرار الصفقة يقتضي أن تأخذ في الاعتبار مصالح منتجي الأسمدة والحبوب الروس بما يضمن وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية دون عوائق".

ودعت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا إلى تكثيف التعاون في إطار صفقة إسطنبول لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر الممر الإنساني الذي فتحته روسيا في البحر الأسود.

وقالت جرينفيلد: "إنني أدعو الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن للانضمام إلينا في دعوة روسيا لتكثيف التعاون بسرعة"، وفقًا لـ«روسيا اليوم».

وأشارت إلى أن صفقة الحبوب اليوم لا توفر الحجم المطلوب من صادرات الحبوب الأوكرانية.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أنه تم تصدير أكثر من 16 مليون طن من المنتجات الزراعية عبر الموانئ الأوكرانية، في إطار صفقة الحبوب.

وصرح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، بأن المنظمة تواصل العمل على إزالة العقبات أمام تصدير الأغذية والأسمدة الروسية.