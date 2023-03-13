الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

القضاء الإسباني يلغي تسجيل عقد جافي مع برشلونة الإسباني

جافي
جافي

أكدت تقارير صحفية، الاثنين، أن القضاء الإسباني ألغى عقد بابلو جافي لاعب وسط برشلونة الإسباني كلاعب محترف في الفريق الأول.

وبحسب شبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن برشلونة تأخر في تقديم الدعوى يوم واحد، ما جعل المحكمة ترسل الى رابطة الدوري الإسباني "ليجا" صباح اليوم برفع التدابير الاحترازية التي تم تسجيل عقد جافي بها".

وأضافت الشبكة أن ذلك الأمر يجعل موضوع تسجيله معلق في الهواء بانتظار قرار نهائي.

وذكرت الشبكة أن جافي الآن بإمكانه اللعب لكن برقمه القديم 30.

كان القضاء الإسباني قد قبل استئناف نادي برشلونة بتسجيل عقد جافي كلاعب للفريق الأول وليس الفريق الرديف، ليرتدي القميص رقم 6، رقم أسطورة الفريق ومدربه تشافي هيرنانديز.

جافي بابلو جافي برشلونة ليجا الدوري الاسباني

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