تقرير: تشيلسي يستهدف ضم «نيمار» من باريس سان جيرمان

يبحث تشيلسي الإنجليزي عن إبرام صفقة هجومية قوية ومن العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

ويعاني تشيلسي في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الجاري 2022 - 2023، حيث يتواجد حاليًا في المركز العاشر في جدول ترتيب المسابقة برصيد 37 نقطة.

تشيلسي يستهدف ضم نيمار من باريس سان جيرمان

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن نادي تشيلسي أبدى استعداده للتعاقد مع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، جناح باريس سان جيرمان الفرنسي، في الصيف المقبل.

وأفادت الصحيفة البريطانية أن تود بوهيلي، رئيس نادي تشيلسي، يحاول إقناع نيمار بالانضمام إلى صفوف الفريق، لتدعيم الجبهة الهجومية في الموسم الجديد 2023-2024.

ونوّهت الصحيفة في تقريرها، أن باريس سان جيرمان يخطط لبيع أحد مهاجمي الفريق، ويُعد نيمار هو الأقرب للرحيل، وتوفير راتبه الضخم.

لكن مسؤولي تشيلسي أبدوا استعدادهم لدفع راتب نيمار، على أن يبدأ النادي الإنجليزي في المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان في الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك في حال الحصول على موافقة اللاعب.

وانتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 قادمًا من برشلونة الإسباني، مقابل 222 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي

ويستعد فريق تشيلسي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إيفرتون، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة تشيلسي ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وذلك على ملعب "ستامفورد بريدج".

وحقق تشيلسي فوزًا ثمينًا على ليستر سيتي بنتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي، وذلك بعد ثلاث مباريات وقع فيها في فخ التعادل (مع ليفربول، فولهام ووست هام يونايتد)، تلاها ثلاث هزائم متتالية (أمام ساوثهامبتون، توتنهام هوتسبير وليدز يونايتد).