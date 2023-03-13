الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 6 سنوات لـ«ربة منزل» تتاجر فى الهيروين ببنها

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في القضية رقم 16581 لسنة 2022 مركز بنها، والمقيدة برقم 2163 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وأحمد محمد السعيد، ووكيل نيابة، محمود سامي مليجي، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد. 

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة 25 ربة منزل ومقيمة كفر أبوزكري مركز بنها- محافظة القليوبية، أحرزت جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حيث عُثر بحوزتها على كيس بلاستيكي بداخله عدد 63 لفافة ورقية بداخلهم جوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالى.

 كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة جميعها تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات ووزنها 28.90 جرام.

محكمة جنايات بالسجن المشدد ربة منزل المستشار عادل علي ماهر هلال كفر أبو زكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

النقض تنظر طعن مستريح الأدوات الصحية بالفجالة على حبسه غدًا

نشوب حريق فى محصول القصب بإحدى قرى قنا

غدًا.. افتتاح الدورة الـ24 لمهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية

استكمال محاكمة متهمين بقتل إمام وخطيب مسجد بالقليوبية غدًا

«الجنائية الدولية» تحقق فى اختطاف روسيا لأطفال أوكرانيا

استخراج جثة طالب بعد أسبوع من دفنه في قنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟