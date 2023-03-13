المشدد 6 سنوات لـ«ربة منزل» تتاجر فى الهيروين ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لربة منزل لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية، وذلك في القضية رقم 16581 لسنة 2022 مركز بنها، والمقيدة برقم 2163 لسنة 2022 حصر كلى شمال بنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل علي ماهر هلال، وعضوية المستشارين مصطفى سعيد عبدالحميد، وأحمد محمد السعيد، ووكيل نيابة، محمود سامي مليجي، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبدالجواد.

وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمة 25 ربة منزل ومقيمة كفر أبوزكري مركز بنها- محافظة القليوبية، أحرزت جوهراً مخدراً "هيروين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حيث عُثر بحوزتها على كيس بلاستيكي بداخله عدد 63 لفافة ورقية بداخلهم جوهر الهيروين المخدر وكذا مبلغ مالى.

كما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن اللفافات المضبوطة جميعها تحتوي على جوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات ووزنها 28.90 جرام.