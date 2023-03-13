الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تراجع أسهم البنوك الأمريكية وهبوط معظم المؤشرات بسبب انهيار «سيليكون فالى»

بورصة نيويورك
بورصة نيويورك

 فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت (نيويورك) أقوى بورصة في العالم على انخفاض، اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع أسهم البنوك، وسط مخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، في حين ارتفعت توقعات توقف رفع أسعار الفائدة في مارس الجاري.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 89.71 نقطة أو 0.28 بالمئة ليفتح عند 31819.93 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض قدره 26.47 نقطة أو 0.69 بالمئة عند 3835.12 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 97.43 نقطة أو 0.87 بالمئة ليفتح عند 11041.46 نقطة.

txt

بايدن يتعهد بمحاسبة المسئولين عن أزمة البنوك ويقيل إدارة «سيليكون فالى» و«سيجنتشر»

بايدن يعد بتعزيز القواعد الناظمة للبنوك

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، الإثنين، إنه سيسعى إلى فرض قواعد أكثر صرامة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، معلنا أنه سيتم طرد مديري البنك.


وأكد بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض "سأطلب من الكونجرس والمنظمين المصرفيين تعزيز القواعد الناظمة للبنوك لتقليل احتمال تكرر هذا النوع من الفشل".

txt

زلزال «سيليكون فالى» يضرب أوروبا.. استمرار هبوط الأسهم رغم تدخل السلطات

الاسهم البنوك أسهم فالي سيليكون فالي بنك انهيار الفائدة وول ستريت

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2023 وجدول امتحانات الثانوية العامة

تراجع أسهم البنوك الأمريكية وهبوط معظم المؤشرات بسبب انهيار «سيليكون فالى»

وزير دفاع مولدافيا ينفى وجود «خطر عسكرى» على بلاده

السجن 10 سنوات لعامل بتهمة التعدى على طفلة فى قنا

المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف لتاجر مخدرات في طوخ

«مشروعات النواب» تعدّل المادة التاسعة بقانون «وحدات الطعام المتنقلة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

فش الغل

القس. رفعت فكرى

شهر المرأة

جمال رشدي

لماذا تقدموا هم وتراجعنا نحن؟

بسنت حسن

جزيرة التعاسة «3-3»

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد..!

أحمد الصغير

إلى د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة.. عن صيد الطيور الجائر فى بحيرة ناصر!

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟