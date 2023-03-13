تراجع أسهم البنوك الأمريكية وهبوط معظم المؤشرات بسبب انهيار «سيليكون فالى»

فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت (نيويورك) أقوى بورصة في العالم على انخفاض، اليوم الإثنين، متأثرة بتراجع أسهم البنوك، وسط مخاوف من توالي الأزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، في حين ارتفعت توقعات توقف رفع أسعار الفائدة في مارس الجاري.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 89.71 نقطة أو 0.28 بالمئة ليفتح عند 31819.93 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز على انخفاض قدره 26.47 نقطة أو 0.69 بالمئة عند 3835.12 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 97.43 نقطة أو 0.87 بالمئة ليفتح عند 11041.46 نقطة.

بايدن يعد بتعزيز القواعد الناظمة للبنوك

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق، الإثنين، إنه سيسعى إلى فرض قواعد أكثر صرامة في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي، معلنا أنه سيتم طرد مديري البنك.



وأكد بايدن في تصريحات متلفزة من البيت الأبيض "سأطلب من الكونجرس والمنظمين المصرفيين تعزيز القواعد الناظمة للبنوك لتقليل احتمال تكرر هذا النوع من الفشل".