حبس تشكيل عصابى تسرق بطاريات السيارات بالمعادي

أمرت نيابة المعادى الجزئية، بحبس متهمين بسرقة بطاريات السيارات، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات والتحرى حول نشاطهم الاجرامي، والتحفظ علي المضبوطات.

و أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابوت"وإنهما وراء إرتكاب العديد من وقائع السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 3 وقائع بذات الأسلوب.

كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات لدى عميلهما "سئ النية" صاحب مخزن خردة.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.