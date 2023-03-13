بنسبة ارتفاع 170.5%.. قناة السويس تُحقق أعلى إيراد شهرى فى تاريخها مطلع 2023

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن أن قناة السويس حققت أعلى عائد شهري في تاريخها بنحو 23 مليار جنيه في يناير 2023، مقابل 18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022، بينما كانت عائدات القناة قد بلغت 8.5 مليار جنيه في يناير 2022، بنسبة ارتفاع 170.5%.

وأشار جهاز التعبئة والإحصاء- وفقًا لتقرير حصل عليه "الدستور"- إلى أن عائدات قناة السويس بلغت 113.6 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الحالي 2022/2023، حيث سجلت العائدات ارتفاعات شهرية من 13.3 مليار جنيه في شهر يوليو 2022 لـ14.2 مليار جنيه فى أغسطس 2022، و13.3 مليار جنيه فى سبتمبر 2022، و14.3 مليار جنيه في أكتوبر 2022، و17.3 مليار جنيه فى نوفمبر 2022، و18.2 مليار جنيه فى شهر ديسمبر 2022، و23 مليار جنيه فى يناير 2023.

ولفت إلى نمو أعداد السفن العابرة في قناة السويس شهريًا بنسبة 21.5%، لتصل إلى 2155 سفينة وناقلة بترول مطلع 2023 مقابل 1774 سفينة وناقلة بترول خلال الفترة المناظرة من العام السابق، وتضاعف عدد ناقلات البترول العابرة من 394 لـ677 ناقلة، وارتفع عدد السفن العابرة الأخرى من 1380 لـ1478 سفينة خلال فترة المقارنة ذاتها.

وسجلت الحمولة الصافية للسفن فى قناة السويس شهريًا نموًا بنسبة 16.3%، لترتفع إلى حدود 123.5 مليون طن مطلع عام 2023، مقابل 106.2 مليون طن خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه.