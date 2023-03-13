الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: على الجهات المعنية التنفيذ الفورى لقرارات فض منازعات الاستثمار

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم الإثنين، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل؛ لمتابعة معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار.

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في الفترة الحالية لحل مشكلات المستثمرين، والتوصل إلى تسويات عادلة ومنصفة لكل منازعات الاستثمار التي تعرض على اللجنة الوزارية، ومن ثم فمن الضروري على كل الجهات المعنية أن تقوم دون إبطاء، بالتنفيذ الفوري لما يصدر عن اللجنة من قرارات، خاصة أن تلك القرارات يتم إقرارها أيضًا من مجلس الوزراء.

بدوره، استعرض المستشار عمر مروان، وزير العدل، التفاصيل الخاصة بالقرارات التي صدرت عن لجنة فض منازعات الاستثمار، وما تم تنفيذه منها حتى الآن، ونسب القرارات التي لم يتم تنفيذها بعد، وأسباب التأخر في التنفيذ.

رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار منازعات الاستثمار رئيس الوزراء يتابع معدلات تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية اللجنة فض منازعات الاستثمار عقد الدكتور مصطفى مدبولي

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