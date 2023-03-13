الإثنين 13 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى وجّه بها.. خطة تطوير منطقة السكر والليمون

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية، بالعمل على سرعة البدء في تنفيذ خطة تطوير منطقة "السكر والليمون"، التى تأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مشيراً إلى جهود الدولة المبذولة لتنفيذ مخططات متكاملة لإعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية، تحقيقا للاستفادة من هذه المواقع التاريخية المميزة في جذب المزيد من الحركة السياحية.

فيما استعرضت فضائية «إكسترا نيوز» أهم المعلومات عن منطقة «سكر وليمون»: 

- تأتى ضمن المناطق التى تم إعلانها كمناطق إعادة تخطيط.

- تنفذ ضمن المرحلة الثانية لمشروع تطوير منطقة سور مجري العيون.

- تقع على مساحة تقارب 17 فدانا ويحدها نهر النيل من الغرب .

- تم نقل سكان المنطقة المستحقين إلى مشروع متكامل الخدمات.

- تقديم دعم لأصحاب الأنشطة الاقتصادية للتمكن من بداية جديدة .

- تأتي ضمن إعادة إحياء مناطق القاهرة التاريخية للاستفادة منها. 

ئيس مجلس الوزراء إعادة تخطيط الأنشطة الاقتصادية الحركة السياحية السكر والليمون القاهرة التاريخية

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وائل لطفي

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