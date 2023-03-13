الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 13 مارس 2023

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية، اليوم الإثنين،على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: يبدأ هذا اليوم مبشراً بفرص آتية إليك تتعلق بعقد تناقشه مع مسؤولين كبار.

عاطفياً: تمر حياتك بفترة من الرتابة، ويبدو كأن لا شيء مثيراً أو جديداً يطرأ عليه.

صحياً: فترة من النشاط المكثف مع اقتراب فصل الربيع يحمل معه التعب، إلا انك تتمتع بالطاقة الكافية لتحمله

برج الثور

مهنياً: طباعك المتقلبة لن تساعدك كثيراً، لذا عليك تبديل أولوياتك لبلوغ أهدافك التي حددتها لنفسك. 

عاطفياً: حاول ان تكون صريحاً مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلاً أم آجلاً، وكما يقال "حبل الكذب قصير".

صحياً: يوم ممتاز لتجديد نشاطك ولزيادة حيويتك، وتستطيع ممارسة الرياضة لتحسين دورتك الدموية.

الجوزاء

مهنياً: تشعر بارتياح لدى تعاملك مع الناس بعد معاناة سابقة، لن تظل وحيداً ولن تتعثّر خطواتك.

عاطفياً: كأنك تعيش في صحراء عاطفية، لا ماء فيها ولا كلأ، ولكن ما سبب كل ذلك؟.

صحياً: عليك الانتباه إلى عدم الإكثار من الطعام الدسم.

برج السرطان

مهنياً: مع وصول القمر الى العقرب الصديق قد تثار قضية عنفوان أو كرامة تجعلك تنتفض على واقع معيّن وبدء صفحة جديدة.

عاطفياً: يكون من اللافت جداً قيام أحد من هم حولك بمحاولات للفت انتباهك، لكنك لن تعيرهم أي اهتمام.

صحياً: تحسن اختيار لائحة طعامك المفيدة، بعدما وضعت حداً للإفراط في تناول المأكولات المضرّة.

الأسد

مهنياً: يفرض هذا اليوم المضطرب بعض الشيء مستجدّات عليك وضغوطاً مكثفة، فحاول ألا ترتبك 

عاطفياً: لا تقف عند المحطة الأولى من الخيبة، لأنّ الأفق يبدو أكثر نجاحاً وفائدة ولا سيما في مجال المشاريع المستقبلية مع الشريك

صحياً: حاول أن تقوم بكل ما يعود على صحتك بالفائدة، الظروف ملائمة لذلك.

العذراء

مهنياً: تتمتع باستقرار مادي، وتزدهر أعمالك وتلاقي أرباحاً غير متوقعة تذهلك.

عاطفياً: مواقف غير مبرّرة من الشريك، بسبب ردود الفعل التي ظهرت أخيراً منك.

صحياً: حاول أن تتجنّب الإرهاق وكثرة المجهود غير المبرّرة، ويستحسن أن ترتاح. 

الميزان

مهنياً: يكون لك دور بنّاء في تلطيف الأجواء المهنية، وتقرّب المسافة بين الأشخاص وتسهل اللقاء والحوار والمصالحة.

عاطفياً: قد تفوّت عليك فرصة إيجاد الحب المثالي، وقد يكون عزاؤك الوحيد اللجوء إلى الأصدقاء لمواساتك.

صحياً: تتخلّص من بعض المشكلات كتوتر الأعصاب أو عدم القدرة على ضبط نفسك.

العقرب

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة ونجاحات مهنية قد تساعدك على تطوير قدراتك.

عاطفياً: أوقات سعيدة في طريقها إليك، وتظهر ملامحها في بعد أيام ولا سيما أن النيات صافية في هذا الاتجاه. 

صحياً: عليك بتهدئة أعصابك وأخذ الأمور ببساطة وروية وحكمة.

القوس 

مهنياً: أحذّرك من مغبّة الخلافات والعدائية والكلام الجارح، أجِّل الموضوعات الحسّاسة والمعقّدة الى وقت آخر يكون فيه الحظ الى جانبك.

عاطفياً: تكون ليّناً ولطيفاً مع الحبيب، وتبادله المشاعر الرقيقة والكلام اللطيف، وتكسب قلبه وحبّه أكثر فأكثر.

صحياً: القليل من التوتر اليومي كفيل بإرهاقك جسدياً وفكرياً، حاول تجنبه قدر المستطاع.

الجدي 

مهنياً: تتلقى دعوة خاصة لتعزيز وضعك المهني، الحذر واجب من بعض المتضرّرين، لكنهم لن ينجحوا.

عاطفياً: طيبة قلبك تؤدي دوراً في إعادة بناء جسور العلاقة بالشريك، لكن يستحسن توضيح الأمور من أجل غدٍ أفضل.. 

صحياً: ابتعد قدر المستطاع عن الأجواء المشحونة وخذ عطلة تريح بها أعصابك.

الدلو

مهنياً: أمور طارئة تثير بعض الانفعالات، عليك القيام ببعض التعديلات لتلافي الموضوع لاحقاً.

عاطفياً: الأجواء المحيطة بالشريك تخلق نوعاً من الارتياح، وهذا يدفعك إلى اتخاذ خطوات سريعة.

صحياً: تشعر بتوتر نتيجة ضغط العمل في هذا اليوم، لا تهمل الطعم الصحي.

الحوت

مهنياً: يوم جديد في تزول فيه المشكلات وتتخلص من سوء تفاهم كاد يتحول إلى نزاع.

عاطفياً: قد تلجأ إلى إحداث تغيير شامل وكامل في مظهرك الخارجي عملاً بنصيحة الشريك ليكون مظهراً معاصراً وعملياً.

صحياً: أنت مليء بالحيوية تملأ المنزل ساعة وجودك، حافظ على وضعك هذا لأن العائلة بحاجة إليك دائماً بقربها.

خبيرة الأبراج وعالمة الفلك برج الحمل برج الثور برج السرطان مواليد الابراج الفلكية

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