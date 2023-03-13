الإثنين 13 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ملتقى توظيف يوفر ألف فرصة عمل لشباب أسيوط.. غدًا

فرصة عمل
فرصة عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تنظيم ملتقى توظيف في أسيوط، غدا الثلاثاء، يُوفر 1000 فرصة عمل.

وقالت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، في بيان تلقته الوزارة اليوم الإثنين، إنه سيتم افتتاح ملتقى للتوظيف للشباب من الجنسين يوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل، في 22 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى للشباب من أبناء المحافظة أو المقيمين بداخلها وذلك غداً الثلاثاء، بالمرسى السياحى - حديقة الفردوس بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة القوى العاملة ومديرياتها فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل المنشآت العاملة فى المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى هذا الشأن.

وقال على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط: تم التنسيق مع 22 شركة لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل من أبناء المحافظة والمقيمين بها، من جميع المؤهلات (ذكور وإناث)، كما تم مراعاة الحد الأدنى للأجور، وأنه يوجد مكان مخصص لذوى الهمم القدرات الخاصة لتسجيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك فى إطار سعى المديرية على خلق وتوفير فرص عمل للشباب وذوى الهمم.

IMG-20230313-WA0016
القوى العاملة ملتقى توظيف فرصة عمل ذوي الهمم القطاع الخاص

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

الأكثر قراءة

107 سفن.. قناة السويس تسجل أعلى معدل عبور يومى فى تاريخها

زلزال «سيليكون فالي».. مؤشر «نيكي» الياباني يهبط بفعل تأثر أسهم البنوك

رئيس الوزراء يُحدد سعر بيع الغاز الطبيعى لتوليد الكهرباء بـ3 دولارات للمليون وحدة

وزير الرى: مصر نجحت فى حشد الجهود الدولية للتعامل مع التغيرات المناخية

«الزراعة» تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى نخيل البلح خلال شهر مارس

دراسة: التضخم أدى إلى ارتفاع فواتير التسوق إلى مستويات قياسية ببريطانيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

معاوية «الحفيد».. ومروان

ماجد حبته

القمع فى BBC بزعم الحياد!

محمد العسيري

تفانين المحليات... الجيزة نموذجًا

حسين دعسة

الاتفاق الأمنى السعودى- الإيرانى.. حكاية الدب الغزال!

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

هزة أم خطوة متوقعة.. كيف سيؤثر اتفاق السعودية وإيران على إسرائيل؟

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لصمود الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية

المعركة بين الحروب: تكثيف الغارات الإسرائيلية على سوريا.. ما الأهداف؟