ملتقى توظيف يوفر ألف فرصة عمل لشباب أسيوط.. غدًا

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن تنظيم ملتقى توظيف في أسيوط، غدا الثلاثاء، يُوفر 1000 فرصة عمل.

وقالت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، في بيان تلقته الوزارة اليوم الإثنين، إنه سيتم افتتاح ملتقى للتوظيف للشباب من الجنسين يوفر ما يقرب من 1000 فرصة عمل، في 22 شركة من شركات القطاع الخاص والاستثمارى للشباب من أبناء المحافظة أو المقيمين بداخلها وذلك غداً الثلاثاء، بالمرسى السياحى - حديقة الفردوس بأسيوط.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة القوى العاملة ومديرياتها فى توفير فرص عمل حقيقية ولائقة للشباب من الجنسين داخل المنشآت العاملة فى المحافظة وتنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة فى هذا الشأن.

وقال على سيد مصطفى مدير مديرية القوى العاملة بأسيوط: تم التنسيق مع 22 شركة لتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل للشباب من الجنسين الراغبين فى العمل من أبناء المحافظة والمقيمين بها، من جميع المؤهلات (ذكور وإناث)، كما تم مراعاة الحد الأدنى للأجور، وأنه يوجد مكان مخصص لذوى الهمم القدرات الخاصة لتسجيلهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وذلك فى إطار سعى المديرية على خلق وتوفير فرص عمل للشباب وذوى الهمم.