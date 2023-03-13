الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ندوة توعية للعاملين بالغربية على السلامة والصحة المهنية

القوى العاملة
القوى العاملة

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ندوة توعية وتثقيف للعاملين بمستشفى الشروق ومستشفى دار الشفاء تحت عنوان "مفهوم السلامة والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل والمسؤولية المجتمعية"، في إطار الاستدامة والخطوط العريضة في تقييم المنشآت لمخاطر بيئة العمل تمهيدا لوضع خطط الطوارئ والإخلاء، وذلك تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة وحسب توجيهاته للمديريات بتكثيف التوعية والتثقيف للعاملين بالمنشآت.

وأوضح أحمد القللي، مدير مديرية القوى العاملة بالغربية، فى تقريره الذى تلقته الوزارة، اليوم الاثنين أنه تم تنظيم الندوة في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على العنصر البشري باعتباره ثروة قومية لا تقدر بثمن، وفي إطار الجهد المبذول من وزارة القوى العاملة لحماية ورعاية الأيدى العاملة فى جميع مواقع الإنتاج، وضمن خطة التوعية والإعلام التى بدأتها المديرية تأتي هذه "الندوة".

وأضاف مدير المديرية: حاضر فى الندوة، دينا أيوب مفتش بمكتب طنطا، وأميرة محمد مسؤول بوحدة التوعية والإعلام والحوادث الجسيمة بإدارة السلامة والصحة المهنية، وتحت إشراف ياسر عيد وكيل المديرية، والمهندس خيري عطا، مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وتم الاستماع لمطالب المشاركين بتكرار مثل هذه الندوات للارتقاء بمستوى العاملين بشكل مستمر، مقدمين الشكر والتقدير لمديرية القوى العاملة والوزارة على جهودهم الحثيثية فى الارتقاء بمستويات العاملين وتثقيفهم بمخاطر بيئة العمل وكيفية الوقاية من حدوثها.

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مديرية القوى العاملة بمحافظة الغربية ندوة توعية مستشفى الشروق مستشفى دار الشفاء السلامة والصحة المهنية وزير القوى العاملة حسن شحاتة

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