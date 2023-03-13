ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتعافي الطلب الصيني وضعف الدولار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد بداية ضعيفة، حيث دعم تعافي الطلب الصيني وضعف الدولار سوقا ينتابها القلق من رفع أكبر لأسعار الفائدة الأمريكية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتا إلى 82.97 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 20 سنتا أو 0.26 بالمئة إلى 76.88 دولار للبرميل.

ومعنويات السوق هشة إذ زادت المخاوف من توجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حسبما قال محللون في يه.إن.زد بنك، في مذكرة صباح اليوم.

ويجعل تراجع الدولار النفط أرخص بالنسبة لحملة العملات الأخرى، ما يُدعم أسعار النفط.

وحصلت الأسعار على دعم أيضا من تصريحات أدلى بها أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية يوم الأحد بخصوص الطلب الصيني على الخام.