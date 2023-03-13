الإثنين 13 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى مع نصف نقل على طريق قطور

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تعرض 5 مواطنين للإصابة بكسور وسحجات وكدمات بالجسم، إثر وقوع تصادم سيارة ملاكي مع سيارة نصف نقل على طريق "قطور - كفر الشيخ" بمحافظة الغربية وتم نقل المصابين للمستشفى.

 

كانت غرفة عمليات الإسعاف بمحافظة الغربية، تلقت إخطارا بوقوع حادث تصادم على طريق "قطور - كفر الشيخ" في نطاق مركز قطور بمحافظة الغربية وانتقل مسئولين من الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم سيارتي ملاكي ونصف نقل على الطريق المذكور، وتبين إصابة 5 من ركاب السيارتين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

 

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الشيخ وقطور المركزى لإسعافهم، وإزالة أثار الحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق فورا. 

اصابة الافريقي أثر وقوع تصادم سيارة ملاكي نصف نقل طريق

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