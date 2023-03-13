كشف الجيولوجي علاء البطل، رئيس الهيئة العامة للبترول، أن الهيئة تعمل على مواصلة العمل على خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة، إلى جانب العديد من الأنشطة في مجال الغاز والطاقة.

رئيس الهيئة العامة للبترول: مواصلة العمل على خفض الانبعاثات

وأضاف "البطل"، في تصريحات له، أن ما قاله الرئيس عبـد الفتاح السيسي منـذ سنوات عندما تحدث عن القطاع الخاص واحتماليات التعاون معه لدعم الاستثمارات في مصر.

وأوضح أن مـا تحـقـقـه مـصر من نتائج في مختلف مجالات صناعة البترول، إلى جانب جذب العديد من المستثمرين، و دعـم الـتـجـارة الخارجية والداخلية ودعم السوق المحلي، علاوة على تأمين الامدادات داخل الجمهورية وسـط التركيز على التحديات العالمية والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجه الأسواق.