الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

المحذوفات من منهج الصف الرابع الابتدائي 2023

الرابع الابتدائي
الرابع الابتدائي

يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب عن المحذوفات من منهج للصف الرابع الابتدائي وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن كافة المحذوفات وتم تعميمها على كافة مدارس جمهورية مصر العربية وهى كالتالي: 

الملغي من منهج الصف الرابع الابتدائي 

الصف الرابع الابتدائي
الوحدة الثالثة: المفهوم الثاني (عن الوقود) نشاط (11) حلل كعالم - التلوث وحرق الوقود الحفري 38، 93.

- المفهوم الثالث (مصادر الطاقة المتجددة) نشاط (4) لاحظ كعالم - الطاقة الشمسية.

الوحدة الرابعة: المفهوم الأول (تفتت الصخور وتحركها) نشاط (5) لاحظ كعالم - ما المقصود بالتجوية 97، نشاط (8) ابحث كعالم، البحث العملي تصميم 102، ونموذج التجوية الكيميائية والتجوية الميكانيكية (103 .104.105)، نشاط (10) قيم كعالم - التجوية 106، نشاط (13) قيم كعالم أدلة التغير 111/112.

المفهوم الثاني (تغير مظاهر سطح الأرض)

- نشاط (4) ابحث كعالم - البحث العملى مظاهر السطح في بينتك 123 و124 و125.

- نشاط (5) لاحظ كعالم وجولة بصرية 127- 126.

- نشاط (8) حال كعالم - تكون الدلتا 132-133.

- نشاط (10) ابحث كعالم والبحث العملي تحولات الرمال (136- 137- 138).

- نشاط (12) قيم كعالم - وصف التضاريس (143 -142). 

موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للمدارس

اعرف المحذوفات من منهج الصف السادس الابتدائي 2023 الترم الثاني



الملغي من منهج الصف الخامس الابتدائي 
الوحدة الثالثة:

المفهوم الثاني (الماء كأهم الموارد الطبيعية على سطح الأرض)  نشاط (7) ابحث كعالم البحث العملي وتوقعات بشأن مستجمعات  المياه 40 و41 و42 و43.

- نشاط (8) حال كعالم - الحفاظ على الموارد ، وحمايتها واستدامتها 45/44. 

- نشاط (12) حلل كعالم مهندسو معالجة مياه الصرف الصحي 56 و75.

الوحدة الرابعة :

المفهوم الأول: نشاط (8) ابحث كعالم والبحث العملي ما المقصود بمصطلح السقوط 94 و95 و96.

-  المفهوم الثاني: أنماط حركة الأجسام في السماء نشاط (5) حلل كعالم شروق الشمس 113 و114 و115.

- نشاط (10) ابحث كعالم - البحث العملي: أطوار القمر من أول ما المواد التي تحتاج إليها (آخر صفحة 124) 

- نشاط (14) التطبيق العملي حلل كعالم مسئولو العرض في القبة والسماوية والنجوم 132-133-134-135.

التربية والتعليم والتعليم المحذوفات من منهج للصف الرابع الابتدائي الملغي من منهج الصف الرابع الابتدائي الملغي من منهج الصف الخامس الابتدائي منهج الصف الرابع الابتدائي منهج الصف الخامس الابتدائى

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وائل لطفي

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