رئيس مدينة سيوة يستقبل الفوج الثاني من الفنانيين التشكيليين (صور)

استقبل محمد بكر، رئيس مركز ومدينة سيوة، الأحد، الفنان سمير أحمد على ووفد ملتقي سيوة الدولي الخامس للفنون خلال الفترة من 11 - 16 مارس بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز.

وضم الوفد مجموعة من الفنانيين التشكيليين وأساتذة الفنون الجميلة من بعض الدول العربية وجميع محافظات مصر.

خلال اللقاء، نقل رئيس مدينة سيوة تحيات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لفريق العمل المشارك في الملتقي حيث ناقش مع وفد الفنانيين التشكيليين مقترحات مشاركة الفنانيين واسهاماتهم فى خطة تجميل وتطوير واحة سيوة وإقامة ملتقيات لتجميل المدينة بالأعمال الميدانية والتماثيل والجداريات الفنية.

وأكد رئيس مدينة سيوة أن ذلك يأتي بالتزامن مع ما يجرى تنفيذه على أرض الواحة، خاصة مشروع التنسيق الحضاري ومشروع تطوير واحة سيوة.