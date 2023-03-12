أهالي نجع جبران يحتفلون بوصول الكهرباء بلمة وذبائح (فيديو)

بذبح الخراف وتجمع الأهل والأحباب بالنجع والقري المجاورة، احتفل أهالي نجع جبران التابع لقرية بلانة بمركز نصر النوبة بدخول الكهرباء إلي النجع بعد مدة طويلة من الغياب والتي استمرت 40 عامًا متواصلين إلا أن جاءت مبادرة الرئيس السيسي حياة كريمة كطوق نجاة لتنتشل الأسر من الظلام، حيث انتشرت البهجة والفرحة بين الأهالي والأطفال وتبادلوا المباركات بينهم احتفالاً بتشغيل الكهرباء والتي جعلت كل مواطن منهم يشعر بأنه علي قيد الحياة بدلاً من المعاناة التي كانوا يعيشوا فيها.

قال حسن حسين جبران أحد أهالي نجع جبران، وضمن القيادات الشعبية بالنجع إن تجمع أهالي النجع وعزموا الأهل والأقارب والأحباب والمعارف حتي المقيمين خارج المنطقة لكي يشاركوهم فرحتهم بدخول الكهرباء إلي النجع ومنزلهم بعد غياب استمر لمدة 40 عامًا، قائلاً" احنا يوم الاحتفال كان زي فرح وعازمين ناس كتير علشان تفرح معانا".

أضاف لـ"الدستور" أن جميع أهالي النجع ساهموا في دفع اموال ذبائح الاحتفال بدخول الكهرباء بعد مدة 40 عامًا من المعاناة والظلام، حيث شمل الاحتفال يوم واحد وتم فيه ذبح عدد 4 خراف داخل النجع والتي تم تقديمها كمأكولات لجميع الأهالي والأحباب والأقارب اثناء الاحتفال، مشيرًا إلي أن سادت أجواء الفرحة والود والبهجة بينهم في هذا اليوم وانتشرت بجميع الاركان ايضًا.

وعبر عن فرحته وأهالي النجع قائلاً: "نشكر الله سبحانه وتعالي، ثم نشكر رئيسنا السيسي علي مباردته حياة كريمة لتنميىة الصعيد والقري والنجوع ونشكر محافظ أسوان والمسئولين مقصروش معانا ودخل لينا التيار الكهربائي بعد سنين من المعاناة".

وأوضح جبران أن دخول الكهرباء إلي النجع بعدد مرور 40 عامًا من المعاناة والتعب كان بمثابة بدء حياة جديدة وميلاد، و أن في ظل قيادة الرئيس السيسي ومبادرة حياة كريمة انتهت المعاناة التي كانوا يشعروا بها واعتبرها من الماضي، لافتًا إلي أن الرئيس السيسي بذل جهدًا كبيرًا لتنمية القري، وأن محافظ أسوان بذل جهد كثيرًا ايضًا حتي تعود حياتهم من الظلام إلي النور.

ولفت إلي أنهم ينظروا بعد دخول الكهرباء استكمال باقي الخدمات داخل النجع والتي كانت تتوقف في السابق علي دخول الكهرباء، والتي من أبرزها انشاء وحدة صحية، وتطوير مدرسة الفصل الواحد ليصبح بها عدد أكبر من الفصول ومخبز آلي، وغيرها من الخدمات التي تجعل النجع مثله مثل القري التابعة للمبادرة الرئاسية كنموذج لمدينة مصغرة.

واختتم حديثه "شكرًا سيادة الرئيس السيسي علي جهوده وانجازاته التي نعجز وصفها ومنها دخول الكهرباء عندنا بعد معاناة 40 سنة وشكرًا لمحافظ أسوان علي جهوده لتوصيل الكهرباء داخل النجع ونتمني بعدها تستكمل داخل الخدمات التي تنقصنا".

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