عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات موسعة مع الدكتور ستيفان وينزل نائب وزير الشئون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني للشئون البرلمانية الذي يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد كبير من الشركات الألمانية للطاقات الخضراء والتكنولوجيا والبنية التحتية لبحث خطوات تفعيل التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والطاقات الخضراء في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر الماضي.

نائب وزير الشئون الاقتصادية الألماني: نخطط للتعاون مع مصر لتلبية الطلب على الغاز

جاء ذلك بحضور السفير الألماني بالقاهرة فرانك هارتمان وعدد من قيادات قطاع البترول وممثلو الشركات الألمانية في الوفد المرافق لنائب الوزير الألماني.

وفي بداية اللقاء أكد المهندس طارق الملا اهمية هذه الزيارة التي تعكس متانة العلاقات بين البلدين ومدى اهتمام الجانب الألماني بتطوير الشراكة والعلاقات الاقتصادية مع مصر لتشمل الغاز الطبيعي والطاقات الخضراء والمستدامة في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه العالم للاتجاه إلى التحول الطاقي إثر المستجدات العالمية، وأن هذا التعاون يأتي مدعومًا بالعلاقات السياسية التاريخية الممتدة بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لألمانيا في يوليو الماضي ركزت على فتح آفاق التعاون في مجال الطاقة وجرت مباحثات موسعة مع الشركات الألمانية في مجالات تأمين إمدادات الطاقة والطاقات المستدامة.

وأضاف الملا، أن هناك فرصًا كبيرة ومجالات متعددة للتعاون بين مصر وألمانيا في مشروعات مشتركة لاستثمار الإمكانات التي تتمتع بها مصر من الموارد الطبيعية كالغاز الطبيعي والطاقات الخضراء كالهيدروجين من خلال جذب العديد من الشركات الألمانية لتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مجال الطاقة والحلول التي تمتلكها بما فيه صالح البلدين، مشيراً إلى أهمية مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين منذ اشهر كركيزة أساسية للتعاون بين مصر وألمانيا في الطاقة الخضراء، ولفت الملا خلال اللقاء إلى أن مصر بصدد إعلان استراتيجيتها الوطنية لإنتاج الهيدروجين خلال الفترة القريبة المقبلة.

ومن جانبه أعرب الدكتور ستيفان وينزل عن سعادته بزيارة مصر للمرة الثانية في غضون شهور قليلة ولقاء المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مجددا بعد المشاركة في قمة المناخ Cop27 بشرم الشيخ ، لافتًا إلى أن هذه القمة التي اجتمعت فيها كل دول العالم على أرض مصر كانت فرصة مهمة لتصدير أمل جديد لشعوب العالم في مواجهة تغير المناخ.

وأوضح وينزل ان زيارته للقاهرة مع الشركات الألمانية فرصة لتقوية التعاون في مجال الطاقة مؤكدًا اهتمام ألمانيا بتفعيل التعاون مع مصر لتلبية الطلب على الغاز الطبيعي المسال والطاقات المستدامة كالهيدروجين.

وأضاف أن فرق العمل من الجانبين تعمل على تفعيل مجالات التعاون الواردة بمذكرة التفاهم، وأن دعوة الشركات الألمانية في مجال الطاقة للقدوم إلى مصر تستهدف اتخاذ خطوات لتحديد أولويات التنفيذ والمجالات التي تهتم بالعمل فيها.

ومن جانبهم استعرض ممثلو الشركات والمؤسسات الألمانية العاملة في مجالات ومشروعات الطاقة إمكانات وفرص التعاون مع مصر في مجالات الغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والأمونيا الخضراء مؤكدين أن مصر تتمتع بامكانيات واعدة وأنها مُورد مهم للغاز الطبيعي المسال.