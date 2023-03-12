الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف معلمين 2023 وآخر موعد

يتساءل الآلاف من خريجي الإعدادية في مختلف المحافظات عن كيفية التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين وذلك في الدفعة الأخيرة، ومن ناحية أخرى أعلن معهد ضباط الصف المعلمين 2023 عن استعداده لاستقبال طلبات التقديم فضلًا عن الشروط والأوراق المطلوبة خلال العام الدراسي الجاري.

معهد ضباط الصف المعلمين 2023

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء يوميًا، يقدم في السطور الآتية كل ما يرغب الطلاب معرفته عن كيفية التقديم والأوراق المطلوبة الخاصة بمعهد للدفعة الجديدة 2023.

التقديم في معهد ضباط الصف 2023

وأوضح معهد ضباط الصف للمعلمين لتقديم في دفعة معهد ضباط الصف المعلمين خلال الفترة المقبلة، بعد أن عن موعد باب قبول دفعة من المتطوعين أو الضباط الصف، وتحديد موعد سحب الملفات.

موعد تقديم معهد ضباط الصف المعلمين 2023

وحسبما أعلنت وزارة الدفاع فإن التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023 كان إلكترونيا بداية من يوم الخميس الموافق 17 مارس 2023، ليكون سحب الملفات من منطقة التجنيد يوم السبت الموافق 1 أبريل 2023 المقبل.

مدة الدراسة في معهد ضباط الصف 2023

يُذكر أن مدة الدراسة في معهد ضباط الصف المعلمين هي عامين وعشر شهور دراسية، بعدها يتخرج الطالب برتبة عريف ويتم توزيعهم على الوحدات العسكرية المنتشرة في كل ربوع مصر والمناطق الحدودية.

شروط التقديم في معهد ضباط الصف المعلمين

ويجب أن يكون مصري الجنسية أي "الأب والأم" مصريين، ويتميز المتطوع بحسن السير والسلوك و أن يكون لائق طبيًا للخدمة العسكرية.

ألا يقل السن عن 15 سنة، وألا يزيد سنه عن 25 سنة.

ويجب أن لا يقل الطول عن 165، ولا يقل الحد الأدني للقبول عن 60% من مجموع الدرجات.

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج، ولا يسمح له بالزواج إلا بعد أنتهاء فترة التدريب المقررة له بنجاح.

ويشترط اجتياز اختبارات اللياقة البدنية، والاختبارات الثقافية والنفسية والمهنية وكذلك كشف الهيئة.

الأوراق المطلوبة للتقديم في معهد ضباط الصف معلمين

وتكون الأوراق المطلوبة للتقدم في معهد ضباط الصف المعلمين 2023 كالآتي: