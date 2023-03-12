محافظ مطروح يتابع تيسير تسجيل الشباب وذوي الهمم بأولمبياد المحافظات الحدودية

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، مع الدكتور وليد عبدالعزيز رفاعي وكيل وزارة الشباب بالمحافظة، إجراءات تيسير تسجيل الشباب وذوي الهمم بالمحافظة في الاشتراك في أولمبياد المحافظات الحدودية، في نسخته الرابعة بجميع الأنشطة والألعاب الرياضية بعدد 12 لعبة فردية وجماعية معتمدة ضمن الأولمبياد .

كما تابع محافظ مطروح، مراجعة جاهزية الملاعب والخدمات المختلفة لتنفيذ الأنشطة، وتقديم كافة الدعم من جميع الجهات بالمحافظة لإنجاح الأولمبياد بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وجميع الجهات المشاركة.

وكلف محافظ مطروح مديرية الشباب والرياضة، ومديرية التربية والتعليم وبالتنسيق مع كلية التربية الرياضية بجامعة مطروح الاسراع في التسجيل مع تحفيز وتشجيع الشباب على التسجيل في التجربة التنافسية الشريفة بين شباب المحافظات الحدودية، مع العمل على تحقيق الاستفادة القصوى وزيادة الخبرة والمعرفة من في المجالات الرياضية والثقافية والفنية التي يشملها الأولمبياد.

يذكر أن محافظة مطروح تستعد لاستضافة ختام الاولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة ، وتنظمه وزارة الشباب والرياضة وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية ، ويشارك فيه شباب من الـ 6 محافظات الحدودية بما يزيد على 1200 شاب في 12 لعبة فردية وجماعية بهدف زيادة الولاء والانتماء والوعي الوطني مع التواصل بين الشباب.