«أبرزهم ميسى ونيمار».. تقرير: خلافات بين مبابى ورباعى باريس سان جيرمان

أثار موقع "SportsKeeda" البريطاني، جدلًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما كشف أن النجم الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، لا يتحدث مع أربعة من زملائه، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد ودّع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بثلاثية دون رد، في مجموع مباراتي ذهاب وإياب دور الـ16 من المسابقة.

وتُعد هذه المرة الثانية على التوالي التي يوّدع فيها فريق باريس سان جيرمان منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16.

موقع بريطاني تكشف سبب عدم حديث مبابي مع رباعي باريس سان جيرمان

وأكد الموقع البريطاني في تقريره، الذي جاء بعنوان «لماذا لا يتحدث مبابي مع ميسي ونيمار وثنائي آخر في باريس سان جيرمان؟»، لافتًا إلى أن النجم الفرنسي لا يتحدث مع أربعة من زملائه، بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأوضح موقع "SportsKeeda" البريطاني في تقريره، أن مبابي لم يعد يتحدث مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والإيطالي ماركو فيراتي، بالإضافة إلى الفرنسي بريسنل كيمبيمبي.

وأضاف الموقع البريطاني، أن مبابي يشعر أنه ليس ضمن التحالف المتواجد بين ليونيل ميسي ونيمار، والذي يرجع إلى كونهما صديقان قديمان منذ تواجدهما في فريق برشلونة الإسباني، وذلك عكس ما يظهر في أرض الملعب.

أما ماركو فيراتي فهو يشعر بالغيرة من مبابي؛ نظرًا لأن كيليان هو القائد الثاني للفريق بعد ماركينيوس، رغم أن اللاعب الإيطالي يُعد أحد اللاعبين القدامي في الفريق الفرنسي.

تقرير موقع "SportsKeeda" البريطاني

موعد مباراة باريس سان جيرمان المقبلة في الدوري الفرنسي

ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة نظيره رين، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز في الموسم الحالي 2022-2023.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان حاليًا جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة، متفوقًا على رين صاحب المركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق فوزًا ثمينًا على بريست بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات بطولة الدوري الفرنسي.