الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة 22 متهماً فى «الهيكل الإدارى للإخوان»

محكمة
محكمة

أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 22 متهماً بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 14 مايو المقبل للمرافعة.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار والدكتور علي عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وجاء في أمر الإحالة تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون.

الدائرة الثانية ارهاب محاكمة 22 جماعة إرهابية جنايات أمن الدولة المستشار محمد حماد

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سلامًا على الشهداء

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