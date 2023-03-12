الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء بمناسبة يوم الشهيد (صور)

محافظ مطروح يكرم
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء

أكد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، أن تنظيم احتفالية يوم الشهيد تأتي تكريماً لذكرى كل شهيد قدم أسمى معاني وآيات الفداء والتضحية من أجل الحفاظ على الأرض والوطن ويفخر بهم أبناء مصر جميعاً عبر تاريخ مصر الطويل مسلحين بالإيمان والعزيمة من أجل الوطن وتتزامن مع ذكرى رمز من رموز العسكرية المصرية  الشهيد البطل الفريق  عبد المنعم رياض خلال زيارته للخطوط الأمامية  عام  1969 ليقدم ومعه كل  شهداء الوطن من أبطال القوات المسلحة والشرطة الباسلة والمخلصين من أبناء الوطن يوما بعد يوم  أذكى ما لديهم من نفيس وغالى بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن وطنهم. 

وأشار إلى ضرورة خلق الوعي والانتماء لدى الأجيال الحالية ليعرفوا معنى الوطن وكيف نحافظ عليه  ونحافظ على الأمن والاستقرار والتنمية التى استطاعت قيادتنا السياسية الرشيدة تعظيمه والحفاظ عليه رغم ما يحيط بنا من تحديات خارجية وداخلية، واستعادة مصر لريادتها ومكانتها الدولية بفضل تضحيات  الشهداء، والتى تمثل خير دافع للعمل من أجل بناء وطننا الغالى  والسهر لحمايته  والحفاظ عليه. 

من جانبه قام محافظ مطروح  بتسليم أسر الشهداء شهادة تقدير وهدايا عينية فضلا عن التقاط الصور التذكارية. 

وقدم كورال التربية والتعليم بمحافظة مطروح بقيادة إيناس رمزي موجه عام التربية الموسيقية فقرات وعروض لأغاني وطنية احتفاء بيوم الشهيد  وتقديرًا للدور الذي قدمه هؤلاء الأبطال والعمل على تخليد ذكراهم العطرة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يألو جهدا في تقديم كافة أنواع الدعم النفسي والمعنوي ورعاية أسر الشهداء وذويهم. 

جاء ذلك خلال احتفالية يوم الشهيد بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والنائب صالح سلطان رئيس الهيئة البرلمانية بمطروح والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والعمدة خير الكميلى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح والعميد حاتم محيى الدين   المستشار العسكرى للمحافظة والقيادات الدينية الإسلامية والمسيحية وعمد ومشايخ وعواقل ووجهاء وشباب مطروح القيادات التنفيذية والشعبية  و أسر  وأبناء الشهداء. 

محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
محافظ مطروح يكرم أسر الشهداء
احتفالية يوم الشهيد التقاط الصور التذكارية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح شباب مطروح شهادة تقدير شهداء الوطن كورال التربية والتعليم محافظ مطروح يوم الشهيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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