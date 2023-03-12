الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ قنا يتابع المرحلة الثانية من تدريب حصر أملاك الدولة

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

تابع الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، المرحلة الثانية من تدريب حصر أملاك الدولة وميكنتها بمركز المعلومات بالديوان العام، وذلك لبناء كوادر ذات كفاءة تطبيق التحول الرقمي، وتطوير الأداء الحكومي بمراكز المحافظة، ضمن خطة المحافظة لتأهيل العاملين، رافقه أحمد يوسف، مدير وحدة التحول الرقمي بمركز المعلومات، وصابر سعيد، مدير وحدة الأملاك بالمحافظة. 

وأوضح نائب المحافظ قنا، أنه تم الاستعانة بالمدربين ذوي الخبرة لتدريب جميع مديري إدارات الأملاك بمراكز المحافظة على حصر أراضي أملاك الدولة طبقًا للبروتوكول الموقع بين محافظة قنا والهيئة العامة للمساحة المصرية، مؤكدًا أن التدريب المستمر للعاملين بالقطاع الحكومى يعد أحد العناصر الهامة في منظومة التطوير والتحديث التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات.

وأضاف "عمر" أن تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية في إطار استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» تستهدف في أحد محاورها تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطن، وهو ما نسعى إلى تطبيقه حاليًا من خلال تنظيم البرامج التدريبية المختلفة للعاملين مقدمي الخدمات للمواطنين.

استراتيجية التنمية استراتيجية التنمية المستدامة أحد العناصر التدريبية التحول الرقمي التضامن الاجتماعي

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سلامًا على الشهداء

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