الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات لمتهم بالإتجار في الحشيش بمدينة نصر

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس اليوم الأحد، بمعاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد معوض حسين، وعضوية المستشارين حسين عبد الرؤوف عبد المنصف زهران، ومحمد عادل محمد علي، ومروة هشام بركات، وأمانة سر ياسر عبد العاطي ومعتز مدحت.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1324 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهم "أحمد.خ"، في يوم 14 أغسطس الماضي، حاز بقصد الإتجار والتعاطي جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بنطاق قسم أول مدينة نصر.

وشهد معاون مباحث قسم أول مدينة نصر، أنه وحال مروره الأمني أبصر المتهم داخل سيارة حال تعاطيه سيجارة ملفوفة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر مخدر الحشيش المخدر فضبطه.

بتفتيشه عثر بحوزته على 14 قطعة لجوهر الحشيش المخدر وكذا هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته وإحرازه المادة المخدرة بقصد التعاطي والإتجار والمبلغ المالي جزء من حصيلة الإتجار، والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لترويج المواد المخدرة.

محكمة جنايات القاهرة السجن المشدد معاقبة المواد المخدرة مدينة نصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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