الأحد 12 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقرير دولي: العالم يحتفل بشهر المرأة من أرض الفراعنة لإبراز مكانتها وأهميتها

اليوم العالمي للمرأة
اليوم العالمي للمرأة

أكدت صحيفة "آرب نيوز" السعودية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أنه كان للمرأة أهمية كبيرة في التاريخ المصري، فقد تولت مكانة رفيعة في المجتمع المصري القديم وحظيت باهتمام واسع وتقدير، ويفخر التاريخ المصري بالمرأة حيث يعتبر منهن من غيرن التاريخ، كما يظهر التاريخ المصري نساء دافعن عن حقوق المرأة وأثبتن وجودهن في مهن وأعمال كانت مخصصة للرجال فقط منذ العصور التي نشأن وتربين خلالها. 

 
وسلطت الصحيفة، الضوء على احتفال المنتدى الفني الدولي لفنون المرأة،  والذي بدأ من محافطة الأقصر في أول الشهر الجاري، وحتى الوصول إلى محافظة الغردقة هذا الأسبوع، والذي شدد على أهمية تواجد المرأة في التاريخ المصري، وذلك بمناسبة الاحتفالات العالمية بالمرأة في شهر مارس الحالي، وشارك حوالي أكثر من  30 فنانة من 14 دولة مختلفة عرضوا أعمالاً فنية كجزء من المنتدى الدولي لفنون المرأة.


الاحتفال بالمرأة من أرض الفراعنة

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وأكدت أنه تم تنظيم هذا الحدث في شهر مارس وهو الشهر المخصص للاحتفال بالنساء، والذي يعتبر جزءًا من جهود وزارة السياحة المصرية لجذب الزوار إلى البلاد خلال فصل الربيع، حيث تم افتتاح المنتدى يوم 5 مارس في محافظة الأقصر وعرض الفنانون أعمالهم في معرض أمام معبد حتشبسوت.


وتابعت أن المنتدى الدولي لفن المرأة شارك هذا العام وزارة السياحة المصرية، للمشاركة في تطوير أعمال المنتدى والحصول على أجواء عالمية في نسخته الثالثة، وكان قد شارك حوالي 120 فنانة خلال الدورتين السابقتين. 


وقال محمد حميدة رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، إن وزارة السياحة المصرية قدمت دعمها بعد الاعتراف بإمكانات الحدث في جذب السياحة والترويج للتراث الفني في مصر.


ونقلت عن الفنان أحمد عبد النعيم قوله، إن مثل هذه المنتديات ضرورية لأنها تجذب السياحة وتعرف المصريين على إبداعات العالم في الفن التشكيلي، وهذا مهم لأن الفن التشكيلي على وجه الخصوص ينتشر من خلال المعارض.


وأضاف: إقامة المعرض في معبد حتشبسوت له دلالات سياحية وتاريخية مهمة، من ناحية أخرى يعرّف الضيوف على تاريخ مصر ويروج للسياحة المصرية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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