الأحد 12 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. ثانى جلسات دعوى شطب محامى عبدالله رشدى من سجلات «المحامين»

مجلس الدولة
مجلس الدولة

تستكمل محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، للنقابات المهنية، اليوم الأحد، نظر الدعوى رقم 35768 لسنة 77 قضائية والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي والتي تطالب بإسقاط قيد وشطب أحمد مهران، محامي عبدالله رشدي.

جاء في الدعوى، أن المشرع أوجب على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة، وأن القانون أوجب أن تتوافر كل شروط القيد طيلة مدة ممارسة المحامي مهنة المحاماة، وأنه إذا فقد أيًا من تلك الشروط حال ممارسته للمهنة يستوجب المشرع أثرًا مباشرًا على ذلك يتمثل في سقوط قيد المحامي بجداول نقابة المحامين دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك من لجنة القيد.

واستندت الدعوى إلى الشروط الواجبة بقانون المحاماة عن السلوك القويم وحسن السيرة وحظر التطاول على خصوم موكليه، جاء في صحيفة الدعوى، أن محامي رشدي ارتكب بشكل ممنهج جرائم السب والقذف والطعن في الأعراض بحق خصوم رشدي واعتاد التهديد عن طريق وسائل تقنية المعلومات.

محكمة القضاء الإداري الدعوى محامي عبدالله رشدي شطب أحمد مهران الدكتور هاني سامح المحامي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

وزير الصحة وأبوالغيط وتاج الدين يشهدون حفل تخريج دفعة من طلاب «الجيزة الجديدة»

اليوم.. الحكم على المتهم بقتل بندارى حمدى «محامى كرداسة»

حبس عاطلين حاولا ترويج الهيروين فى غرب الإسكندرية

اليوم.. ثانى جلسات محاكمة 111 متهمًا فى «طلائع حسم الإرهابية»

اليوم.. محاكمة مرتضى منصور فى سب وقذف ممدوح عباس

اليوم.. ثانى جلسات دعوى شطب محامى عبدالله رشدى من سجلات «المحامين»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد.. مصر تحتفل بانتصارها.. وتعلن الحقائق

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

كريم فرغلى

شادي وليلى.. وفيروز

د.أحمد الخميسى

مجمع اللغة العربية.. معجم جديد

ماجد حبته

الرياض وطهران.. وبكين بينهما

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 200 ألف متظاهر فى إسرائيل للأسبوع العاشر (صور)

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة