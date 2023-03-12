الأحد 12 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف أراضى الجمهورية 16 مرة خلال الـ24 ساعة الماضية

القوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 16 خلال الـ24 ساعة الماضية، وأطلقت ما مجموعه 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات.


وجاء في بيان المكتب التمثيلي على " تليجرام ": "تم تسجيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 16 واقعة قصف لأراضي الجمهورية من جانب التشكيلات الأوكرانية المسلحة".


وأضافت: "في اتجاه دونيتسك، نفذ العدو 11 عملية قصف بقذائف المدفعية من عيارات 155 ملم و152 ملم وطائرات مسيرة. وعلى اتجاه جورلوفسكي تم تنفيذ 3 عمليات قصف بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، وعلى ياسينوفاتايا أطلقت قذيفتان مدفعية عيار 155ملم. وخلال كل ذلك أطلق العدو 60 قطعة ذخيرة من مختلف الأسلحة والعيارات".


وتعرضت للقصف الأوكراني 4 مراكز سكنية، جورلوفكا، وياسينوفاتايا، ودونيتسك وستاروميخايلوفكا.
وخلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن مقتل اثنين من المدنيين وجرح رجل واحد.
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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