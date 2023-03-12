أمير مرتضى: سنُجرى تعديلات فى جهاز الزمالك.. وليس أول مرة يتم تسريب عقود لاعبين

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن مواجهة الفريق أمام إنبي ببطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء تعديلات في منصب الجهاز المعاون.

ويلتقي الزمالك مع إنبي في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية "الفريق يمر بفترة صعبة مؤخرا لكن المعنويات ارتفعت للغاية عقب مباراة الترجي".

وأضاف "مباراة إنبي لا تقل أهمية عن مباراتي الترجي وشباب بلوزداد لأن كل مباراة نخوضها نعود لمكانتنا وشخصيتنا، ولا يوجد أمامنا حاليا سوى الفوز في كل مباراة نخوضها".

وعن تسريب عقود اللاعبين، كشف "أنا متواجد في الزمالك منذ 2018 وأعمل تحت ضغوط، وهذه ليست أول مرة تتسرب فيها العقود، حيث حدث ذلك من قبل مع محمد عواد وشيكابالا وبن شرقي، ولكن هذه المرة الحرب مكثفة، والعقود المسربة غير صحيحة، وهذا ليس سرًا حربيًا".

وأفاد "من أكبر 5 ميزانيات في إفريقيا الأهلي والزمالك وبيراميدز، وتسريب العقود الغرض منه التشكيك في إمكانات اللاعبين واستغلال سوء النتائج".

وأوضح "هناك أندية في الدوري تدفع أكثر من الأهلي والزمالك، وعقودنا طبيعية ومنطقية، وميزانية الموسم الحالي من أقل الميزانيات".

حقيقة رحيل أسامة نبيه وفيريرا "أسمع أشياء ليس لها أي أساس من الصحة، فيريرا عقده لمدة موسم ونصف، ومتمسكون به ولديه رصيد معنا، هو متواجد في منصبه ونحن كمجلس إدارة ندعمه".

وأردف: "نحن أكثر ناس نعرف قيمة فيريرا ولا نتعامل مع أحد بالقطعة، وسيحدث تدعيم في الجهاز الفني بدل المعاونين الأجانب، ونعمل على هذا الأمر منذ شهرين".

وقال: "فيريرا لم يشكو من أحد في الجهاز الفني وكل ما يقال غير صحيح".

وأتم "حصدنا الدوري والكأس بـ16 لاعبًا من الكبار و4 لاعبين شباب، وقمنا بتدعيم الفريق بـ10 لاعبين، أسمع تجريح في اللاعبين وفي شخصي، والزمالك كان يجب أن يتم بنائه في ظل رحيل 12 لاعبًا".