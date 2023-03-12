الأحد 12 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تردد قناة الحياة الحمراء.. وأبرز مسلسلات رمضان

تردد قناة الحياة
تردد قناة الحياة الحمراء.. وأبرز مسلسلات رمضان لمشاهدتها

زاد البحث عن ترددات القنوات المختلفة ومنها تردد قناة الحياة الحمرا مع الإعلانات الرسمية لمسلسلات رمضان 2023 التي زادت من البحث من أجل متابعة المسلسلات المفضلة على القنوات المختلفة.

 

تردد قناة الحياة الحمرا

في هذا التقرير نوضح لكم تردد قناة الحياة الحمرا وأبرز مسلسلات رمضان 2023 التي تبث على القناة ويمكنكم مشاهدتها بعد تنزيلها على جهازكم.


تردد قناة الحياة الحمرا على القمر الصناعي نايل سات 
التردد: 12206
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 3/4

 

موعد شهر رمضان 2023 

يبدأ شهر رمضان فلكيًا يوم الخميس 23 مارس 2023، وتبدأ بعد القنوات في بث مسلسلاتها أما في اليوم السابق ليوم رمضان في الليلة الأولى للشهر الكريم، وهناك قنوات أخرى تبث مسلسلاتها مع أول فطار لشهر رمضان.

 

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أبرز مسلسلات رمضان على قناة الحياة 


مسلسل حضرة العمدة

يأتي من بطولة روبي، سميحة أيوب، محمود عبدالمغني، بسمة، إدوارد، نهلة سلامة، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب.


مسلسل رسالة الإمام

بطولة النجم خالد النبوي، وأروى جودة، ونضال الشافعى، وخالد أنور، ووليد فواز، وجيهان خليل، وحمزة العيلى، وأحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، ونخبة من نجوم الوطن العربي.

 

مسلسل سره الباتع

بطولة حسين فهمي، شمس الكويتية، حنان مطاوع، أحمد فهمي، السوري نضال نجم، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، والعمل من إخراج خالد يوسف


مسلسل جميلة

بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل.


مسلسل علاقة مشروعة

بطولة ياسر جلال ،ومي عمر،الفنان مراد مكرم،و داليا مصطفى، وبسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

 

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