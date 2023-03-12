أطول يوم عدد ساعات صيام فى رمضان 2023

مع إعلان إمساكية رمضان 2023 لمختلف المحافظات زاد البحث عن عدد ساعات الصيام وأطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان.

أطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان

نوضح لكم في هذا التقرير الإجابة عن سؤالكم لأطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان وإمساكية شهر رمضان في محافظة القاهرة.



يبدأ شهر رمضان فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ويصل عدد ساعات الصيام خلاله لأقل من 14 ساعة حيث يؤذن الفجر في الساعة 4:28 ويكون موعد أذان المغرب في تمام 6:08.

ويكون الصيام في آخر يوم رمضان والمقدر فلكيًا يوم 29 مارس هو الأطول في صيام رمضان حيث يستغرق 14 ساعة و34 دقيقة عكس اليوم الأول، حيث يكون أذان الفجر 3:51 ويكون اذان المغرب 6:25.



