الأحد 12 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أطول يوم عدد ساعات صيام فى رمضان 2023

أطول يوم عدد ساعات
أطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان

مع إعلان إمساكية رمضان 2023 لمختلف المحافظات زاد البحث عن عدد ساعات الصيام وأطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان.

 

أطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان

 

نوضح لكم في هذا التقرير الإجابة عن سؤالكم لأطول يوم عدد ساعات صيام في رمضان وإمساكية شهر رمضان في محافظة القاهرة.


يبدأ شهر رمضان فلكيًا الخميس 23 مارس 2023 ويصل عدد ساعات الصيام خلاله لأقل من 14 ساعة حيث يؤذن الفجر في الساعة 4:28 ويكون موعد أذان المغرب في تمام 6:08.

 

ويكون الصيام في آخر يوم رمضان والمقدر فلكيًا يوم 29 مارس هو الأطول في صيام رمضان حيث يستغرق 14 ساعة و34 دقيقة عكس اليوم الأول، حيث يكون أذان الفجر 3:51 ويكون اذان المغرب 6:25.

 

المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر

أرق رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان الكريم 2023 وموعد نهاية الشهر

 

المترو يعلن مواعيد تشغيل القطارات خلال شهر رمضان وعيد الفطر


 

 

 

 

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مواعيد آذان المغرب فى شهر رمضان 2023 بمحافظة سوهاج

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هل هلاله.. رسائل التهنئة بحلول شهر رمضان

شهر رمضان 2023 شهر رمضان الكريم 2023 شهر رمضان الكريم عدد ساعات الصيام خلال عدد ساعات الصيام محافظة سوهاج محافظة القاهرة موعد أذان المغرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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