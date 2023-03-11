السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أستاذ طاقة: مصر دولة محورية وليست منتجة للطاقة فقط

الطاقة
الطاقة

قالت وفاء علي، أستاذ الاقتصاد والطاقة، إن الأزمة الروسية الأوكرانية صححت الكثير من المفاهيم العالمية، وأول هذه المفاهيم ضرورة الاعتماد على الطاقة النظيفة، خاصة أن العالم بأكمله يعاني الآن من شدة التغيرات المناخية غير المسبوقة.

إنتاج الطاقة النظيفة 

وأكدت وفاء علي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث الأخبار" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر ليست دولة منتجة فقط للطاقة ولكنها دولة محورية في هذا القطاع، خاصة أنها تهدف الوصول إلى معادلة طاقة متوازنة.

إنتاج الهيدروجين الأخضر

وأضافت في حديثها، أنه منذ تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز أصبحت مصر من كبرى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، خاصة أن العالم يعاني من نقص شديد في الغاز بعد منع روسيا إمدادها لأوروبا بالكامل. 

 

وأشار إلى أن ملف الطاقة ينال اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية الحالية، ولهذا انتقلت مصر من كونها دولة مستوردة إلى دولة مصدرة للطاقة للدول المجاورة.

وفاء علي استاذ الاقتصاد والطاقة انتاج الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة اكسترا نيوز

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