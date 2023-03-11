السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

صاحب مشروع «كان بنك» يحصل على الجولدن تيكت من «BMW» فى «شارك تانك»

شارك تانك
شارك تانك

طلب إسلام الرفاعي المشترك بحلقة اليوم من برنامج رواد الأعمال والمبدعين "شارك تانك مصر" مبلغ مليون ونصف المليون جنيه استثمارًا لمشروعه "كان بنك" مقابل 5% حصة من الشركة.

قال إسلام إنه قام ببيع 50 ماكينة والعملاء كانوا من شركات المياه الغازية، والبنوك والجامعات والمولات، لافتًا إلى أنه يسعى إلى بيع 100 ماكينة أخرى خلال هذا العام، و20 ألف ماكينة خلال 10 أعوام.

وقدم رجال أعمال "شارك تانك" الدعم والمساعدة من خلال شراء ماكينات وتجربتها ولكن بشكل شخصي دون تقديم مبلغ للاستثمار، وقدم أيمن عباس مساعدة بشراء 10 ماكينات وشراء أخرى عند تطويرها.

وقررت شركة BMW بمصر مفاجأة إسلام الرفاعي بحصوله على الجولدن تيكيت المقدمة من الشركة تعبيرًا عن إعجابهم الشديد بمشروع "كان بنك" وتشجيعها الدائم لإعادة التدوير.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كافة المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادًا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسمًا من البرنامج فى الولايات المتحدة؛ ليصبح البرنامج الأول في عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج في 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمي لتميزه في الفكرة التي يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

الرفاعي اكتشاف المواهب حصل جول جاذبية تعظيم تطوي

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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