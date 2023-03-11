السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

برعاية صوفية.. انطلاق احتفالية «شكراً مصر» (صور)

جانب من الفعالية
جانب من الفعالية

انطلقت منذ قليل، بمسرح الجمهورية، فعاليات إحتفالية "شكرًا مصر"، والتي تنظم تحت رعاية الطريقة الميرغنية الختمية، وبمشاركة أفراد الجالية السودانية بمصر، والمنظمات والاتحادات والجمعيات السودانية العاملة بمصر.

وكان في مقدمة المشاركين الصادق عمر سفير جمهورية السودان، والسفير حسام عيسي ممثلا عن وزارة الخارجية، والدكتورة سحر نصر مستشار شيخ الأزهر، واللواء حاتم باشات القنصل المصري السابق بالسودان، والدكتور هشام عبدالعزيز رئيس القطاع الديني بالأوقاف، والدكتور عبدالهادي القصبي رئيس المجلس الأعلى للصوفية، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف، والدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب المصري، وشيخ الطريقة الصديقية، والدكتور محمود أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية، والشيخ سالم الجازولي شيخ الطريقة الجازولية والدكتور محمود أبوعلي شيخ الطريقة الضيفية، والشيخ رامي الشهاوي شيخ الطريقة الشهاوية، وعدد آخر من الشخصيات الدينية والسياسية في كلا من مصر والسودان. 

وبدأ الاحتفال بسماع النشيد الوطني المصري والسوداني، وتم توجيه التحية للحاضرين والمشاركين. 

وكان شيخ الطريقة الميرغنية الختمية، الشيخ عبدالله المحجوب، قد أعلن عن تنظيم احتفالية كبرى مساء اليوم السبت، بعنوان "شكراً مصر"، على مسرح الجمهورية، بمشاركة عدد كبير من أبناء الجالية السودانية والجمعيات والاتحادات ورجال الأعمال بجمهورية مصر العربية، حيث تهدف الاحتفالية إلى توجيه الشكر للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي على الدور العظيم الذى قامت به مصر خلال الفترة الماضية، وتقديم الدعم الكامل لأبناء الجالية السودانية فى مصر. 

وأشار شيخ الطريقة الميرغنية إلى دعم الطرق الصوفية لهذه الاحتفالية التى تهدف للتأكيد على الدور المهم والمحورى للدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى فى تقوية العلاقات بين شعوب وادى النيل وخاصة مصر والسودان. 

شكرا مصر احتفالية الطريقة الميرغنية الختمية مصر السودان

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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