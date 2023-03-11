السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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«القاهرة الإخبارية»: لجنة مشتركة من مجلسى الشيوخ والبرلمان لنظر قانون التقاعد بفرنسا

التظاهرات الفرنسية
التظاهرات الفرنسية

أكد خالد شقير مراسل "القاهرة الإخبارية"، من فرنسا أنه مع استمرار التظاهرات الفرنسية تم تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والبرلمان لنظر قانون التقاعد، وفقًا لعاجل "القاهرة الإخبارية".

وأضاف، أنه سيتم تغيير بعض مواد القانون المعترض عليه. 

موجة سابعة من التظاهرات

وشهدت فرنسا موجة سابعة من التظاهرات، وذلك للاعتراض على قانون رفع سن التقاعد من 62 إلى 64، وشهدت صدامات كبيرة بين الشرطة والمتظاهرين، وسقوط إصابات بين الطرفين واعتقال عدد منهم.

القاهرة الإخبارية الشيوخ البرلمان قانون التقاعد صدامات الشرطة والمتظاهرين

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