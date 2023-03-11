مراسل «القاهرة الإخبارية» يكشف سبب رفض «ماكرون» الاستجابة للمتظاهرين بفرنسا

قدمت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرًا عن المظاهرات التي تشهدها فرنسا خلال الأيام الماضية، بسبب قانون رفع سن التقاعد.

وقال خالد شقير، مراسل "القاهرة الإخبارية"، في مداخلة عبر "سكايب"، مع النشرة الإخبارية للقناة، إن مركز الشرطة الرئيسي في مرسيليا قام البعض بالتظاهر أمامه بالموسيقى والغناء، مؤكدًا أنه سبق ودخلوا في صدامات بنهاية الاحتجاجات السابقة مع قوات الشرطة وكان هناك عدد من التوقيفات والإصابات ومنهم شباب لا يتعدى عمرهم 17عامًا.

النقابات العمالية استطاعت حشد الشارع الفرنسي ولم تحدث شللًا به

وأكد "شقير"، أن النقابات العمالية استطاعت حشد الشارع الفرنسي، ولكنها فشلت في إحداث شلل في قطاعي الطاقة والنقل حتى هذه اللحظة، مشيرًا إلى أنه لو حدث شلل كما حدث في الخريف الماضي ستكون الحكومة الفرنسية في مأزق، ولكنها تراهن على ثقافة المواطنين خاصة أن الإضرابات غير مدفوعة في ظل الوضع المعيشي الصعب الذي تعيشه فرنسا.

وتابع، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد رفض التفاوض مع المتظاهرين، وأكد أن وقت التفاوض قد مضى وأن وزير العمل الفرنسي كان بابه مفتوحًا ورئيسة الوزراء كانت في حوار كبير مع النقابات العمالية والتي أفشلت الحوار.

وأوضح مراسل القناة، أن مشروع قانون التقاعد متواجد بمجلس الشيوخ الفرنسي لإحداث بعض التغييرات على المواد المعترض عليها.