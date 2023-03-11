السبت 11 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«خنقها لحد ما ماتت».. حبس قاتل زوجته فى الهرم

حبس
حبس

أصدرت جهات التحقيق المختصة، قرارًا اليوم السبت، بحبس قاتل زوجته  في الهرم 4 أيام على ذمة التحقيقات في القضية، عقب إقراره بكل الاعترافات.

وطالبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثمان؛ للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

اعترف المتهم بقتل زوجته، بارتكاب الجريمة، بسبب خلافات أسرية بينهما، وكشف المتهم عن كيفية اعتدائه على زوجته، وإنهاء حياتها داخل مسكنهما في الهرم.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد بمقتل ربة منزل داخل مسكنها فى الهرم، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المجنى عليها تعرضت للخنق، وتورط زوجها في إنهاء حياتها، بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

4 أيام على ذمة التحقيقات التحريات حول الواقعة إعتدائه على زوجته الصفة التشريحية المتهم بقتل زوجته المباحث الجنائية الطبيب الشرعي رجال المباحث الجنائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم

وزير الخارجية يستقبل زوجة الأسير الفلسطينى «مروان البرغوثى».. غدًا

حبس المتهم بالترويج لبيع أجهزة تعدين العملات الافتراضية بالطالبية

«خنقها لحد ما ماتت».. حبس قاتل زوجته فى الهرم

استجابة لاستغاثته.. الأمن ينقل مواطنا للمستشفى لتلقى العلاج بالإسكندرية

المعمل الجنائى يعاين موقع حريق شقة سكنية فى الشيخ زايد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

حديث الرئيس و«مفاجأة» إسرائيل

كريم فرغلى

شادى وليلى.. وفيروز

علي سعدة

تاريخ يباع من أجل حفنة دولارات

د. منى حلمى

8 مارس.. والبيعة الفاسدة

سارة شريف

الصبر ينفد

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

ولاية «شي» الثالثة.. العصر الصينى الجديد.. وجمهوريتنا الجديدة

أحمد الصغير

فى يوم الشهيد «المصرى».. خطبة جمعة مؤسفة!

صور

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

«نساء مصر بالدنيا كلها».. فعالية تكريم انتصار السيسى لعدد من السيدات الملهمات (صور)

السيدة انتصار السيسى تلتقى سيدات مصر الملهمات

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية: إغلاق طرق رئيسية فى تل أبيب وحيفا بسبب المظاهرات

رئيس وزراء فلسطين يُحذّر من تداعيات جرائم الاحتلال المتواصلة

الكويت تدعو المجتمع الدولى للضغط على إسرائيل للانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووى