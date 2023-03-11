«الصحفيين»: حصلنا على 75 مليون جنيه دعمًا حكوميًا استثنائيًا فى 2022

كشف الكاتب الصحفي حسين الزناتي، عضو مجلس نقابة الصحفيين وأمين الصندوق، عن تفاصيل تقريره عن الميزانية الخاصة بالنقابة في 2022، والمقرر عرضها على الجمعية العمومية 17 مارس الجاري.

وقال الزناتي، في تقريره عن الميزانية، إن النقابة حققت في ميزانية العام المنصرم 2022، فائضا فى الميزانية يصل إلى 7.8 مليون جنيه، خاصة مع وجود دعم حكومي استثنائى قيمته 75 مليوناً لمواجهة المصروفات.

وأضاف: «كما تضمنت الميزانية زيادة تكلفة المعاشات هذا العام لأكثر من 50 مليون جنيه، بجانب زيادة مصروفات الأنشطة لـ22 مليوناً، في حين تكلف مشروع العلاج 26 مليوناً».

وأكد أن النقابة استمرت في صرف إعانات البطالة للصحف المتوقفة بأكثر من 3 ملايين جنيه، والقروض ما يزيد على 8 ملايين جنيه، كما انتظما في صرف بدل التدريب وزيادته، وحرصنا على إنهاء فرض الفوائد على المبالغ المحولة للزملاء إلى البنوك.

وقال الزناتي إنه قد شهد العام المالي 2022، ولأول مرة فى تاريخ نقابتنا، أرقامًا مالية كبيرة على البنود الرئيسية لأوجه الصرف، وهي المعاشات والعلاج والأنشطة المختلفة الأخرى للنقابة.

وأوضح: "ارتفعت مصروفات المعاشات إلى 50 مليونا و893 ألف جنيه مقارنة بـ43 مليوناً و375 ألف جنيه عن العام المالي السابق له 2021، وذلك بعد الزيادة التى أقرها مجلس النقابة، بقيادة النقيب ضياء رشوان، للمعاش الشهري للزملاء من 2100 إلى 2500 جنيه، فى الوقت الذى انتظمت فيه النقابة بهذا الالتزام، ولم تتأخر شهرًا عن الموعد المقرر لصرفه أيا كانت الظروف المالية.

وأكمل: «وصلت مصروفات مشروع العلاج في العام الحالي إلى 26 مليونا و127 ألفا مقارنة بالعام السابق 22 مليوناً و587 ألف جنيه، وقد شملت مصروفات المشروع إعانات علاجية فقط بقرارات من مجلس النقابة وصلت إلى 2 مليون و313 ألف جنيه مقابل 2 مليون و475 ألف جنيه عن العام الماضي».

وتابع: «كما وصلت مصروفات الأنشطة المختلفة الأخرى للنقابة فى عام 2022 إلى 22 مليونا و93 ألف جنيه مقارنة بـ20 مليوناً و767 ألف جنيه عن العام المالى السابق، وقد استمرت النقابة فى صرف إعانات البطالة للصحف المتوقفة عن العام المالي 2022 بقيمة 3 ملايين و318 ألف جنيه».

وأردف: «شهد هذا العام أيضًا صرف ما يزيد على 8 ملايين جنيه قروضاً حسنة لنحو 939 زميلًا صحفيًا مقابل 11 مليوناً لنحو 1335 زميلًا صحفيًا عن العام السابق».

وشدد على أنه لولا الدعم السنوى الاستثنائى الذي تحصل عليه النقابة من الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بالإضافة إلى الدعم الثابت المخصص سنويًا للنقابة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والذي أصبح 17 مليونا و500 ألف جنيه، منها 5 ملايين و100 ألف جنيه مقررة سنويا للمعاشات وتم زيادتها إلى 15 مليون جنيه اعتبارًا من نوفمبر 2022، ومليون و500 ألف للعلاج، ومليون جنيه للأنشطة، ولولا كل هذا الدعم لكانت نقابتنا غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها نحو خدمات الأعضاء، وهو ما يثير مجددًا ضرورة إيجاد سبل جديدة لزيادة الموارد الذاتية للنقابة.