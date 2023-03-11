«السياحة» تحذر من استغلال الحج لأى غرض سياسى أو مذهبى.. وحظر التصوير بالحرمين

ألزمت الضوابط الصادرة من وزارة السياحة والآثار لتنظيم عمل شركات السياحة خلال موسم الحج المقبل، الشركات السياحية بكل مواد وأحكام القانون رقم 48 لسنة 2222 بشأن إصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج.

وألزمت الضوابط الشركات السياحية المنظمة للحج بتقديم كشوف بأسماء الحجاج على ألا يقل عدد الحجاج بالمجموعة الواحدة عن 50 حاجًا، مشيرة إلى أنه سيتم التعامل بنفس آلية الموسم الماضى بشأن الضوابط الخاصة باختيار المشرفين على الحجاج، والتأكيد على الحجاج بضرورة التزامهم بكل التعليمات المنظمة لشئون الحج والتى تمنع الأعمال الدعائية وتوزيع المنشورات وإقامة التجمعات والندوات، والاجتماعات والمسيرات ذات الأهداف السياسية ورفع الأعلام والشعارات واللافتات، واجتناب جميع الأعمال التى تصرف عن العبادة وأداء النسك، وعدم استغلال الحج لأغراض سياسية أو العبث بأمن الحجيج أو إثارة النعرات الطائفية أو ممارسة الطقوس المذهبية أو جلب المحظورات والمخدرات.

كما ألزمت الشركات السياحية بكل الضوابط والاشتراطات والإجراءات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية ووزارة الصحة السعودية، كما نصت الضوابط على أن تلتزم الشركات السياحية بكل التعليمات المنظمة والقواعد الخاصة بالمسار الإلكتروني الموحد، والتعليمات والتوقيتات الخاصة بتفويج الحجاج.

كما تلتزم الشركات السياحية بكل التعليمات والضوابط والتعميمات الصادرة بأي من الوسائل المتاحة عن كل من وزارة السياحة والآثار ووزارة الحج السعودية، بالإضافة إلى إلزام الشركات المنظمة لموسم الحج لهذا العام بتوعية جميع الحجاج بالتعليمات الصادرة بشأن موسم الحج، وتلتزم الشركات السياحية بكل التعليمات الصادرة من مكتب شئون حجاج جمهورية مصر العربية بشأن تنظيم الحج السياحي والفرادى والهيئات.

كما تلتزم الشركات بكل التعليمات والضوابط الواردة بمحضر أسس وترتيبات شئون الحج بين الجانبين، وتتضمن عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة من وسائل التصوير.