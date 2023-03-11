محمود عبد المغني يكشف عن شخصيته في مسلسل «الكتيبة 101»

يشارك الفنان محمود عبد المغني في بطولة مسلسل “الكتيبة 101” الذي يخوض بطولته النجمان عمرو يوسف وآسر ياسين، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، على شاشة قناة أون.

تفاصيل دور محمود عبد المغني في مسلسل "الكتيبة 101"

وكشف “مغني” عن شخصيته التي يجسدها ضمن الأحداث عبر حسابه ع إنستجرام، فشارك صورة البوستر الرسمي له وعلق قائلا: “الرائد هارون، قصة حقيقية لبطل مصري”.



وكانت قناة on طرحت البوستر الرسمي للعمل المقرر عرضه حصريا على شاشتها، وتصدر عمرو يوسف وآسر ياسين البوستر الدعائي، وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلا من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

وتضم قائمة الممثلين في مسلسل "الكتيبة 101" كلاً من عمرو يوسف، آسر ياسين، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، مدير النصير محمد مختار، وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر أن ينضم عدد كبير للمسلسل، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً بالتزامن مع تصوير المسلسل المنتظر .

يشار إلى أن عمرو يوسف ينتظر عرض فيلمه الجديد "شقو"، المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل، ويشارك في بطولته كل من أمينة خليل، محمد ممدوح، ودينا الشربينى، وعدد من الفنانين، إخراج كريم السبكى، تأليف وسام صبرى.

وكانت آخر أعمال آسر ياسين مسلسل "سوتس بالعربى" وشارك في بطولته كل من صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019)، وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.