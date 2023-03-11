السبت 11 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

فينيسيوس جونيور يقود هجوم ريال مدريد أمام إسبانيول فى الدورى الإسبانى

ريال مدريد
ريال مدريد

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة إسبانيول في بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف فريق ريال مدريد نظيره إسبانيول على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول في الدوري الإسباني، في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة، وفي تمام الرابعة عصرًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد الرسمي استعدادًا لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني

وجاء تشكيل ريال مدريد الرسمي استعدادًا لمواجهة إسبانيول في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال– إيدير ميليتاو- ناتشو- إدواردو كامافينجا.

خط وسط الملعب: توني كروس– لوكا مودريتش- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس.

 

ويسعى فريق ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات المحلية، بعدما وقع في فخ التعادل مرتين أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-1، ثم تعادل سلبيًا مع ريال بيتيس، في الجولتين الماضيتين من الدوري الإسباني.

كذلك يأمل فريق ريال مدريد في مصالحة الجماهير الغاضبة، بعد الخسارة أمام برشلونة بهدف نظيف، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

 

ترتيب ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق ريال مدريد حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة، خلف غريمه برشلونة صاحب الصدارة برصيد 62 نقطة، بعد خوض 24 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق إسبانيول حاليًا في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 27 نقطة، وذلك بعد خوض 24 جولة في الموسم الحالي 2022/ 2023.

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