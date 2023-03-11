السبت 11 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

شباب بلوزداد يطرح 50 ألف تذكرة لمباراة الزمالك فى دورى الأبطال

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

طرح نادي شباب بلوزداد الجزائري ٥٠ ألف تذكرة لمباراة الزمالك المقرر لها الجمعة المقبل في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأصدر بلوزداد بيانا جاء كالتالي:

تعلن إدارة شباب بلوزداد عن بداية بيع تذاكر مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة الأبطال الإفريقية ضد الزمالك المصري يوم الجمعة 17 مارس المقبل بملعب 5 جويلية الأوليمبي الساعة الثامنة مساءً عبر منصة "تذكرتي"، وحدد سعر التذكرة الواحدة بمبلغ 500 دج، هذا وبطلب من إدارة الفريق تم طرح 50 ألف تذكرة بخصوص اللقاء.

وكان لقاء الفريقين في استاد القاهرة بالجولة الأولى قد انتهى بفوز شباب بلوزداد بهدف نظيف من ضربة جزاء في لقاء شهد اعتراضات كبيرة من جانب الزمالك على التحكيم.

من ناحية أخرى، كشف الدكتور محمد أسامة، طبيب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد الفريق لا يعاني من أى إصابة فى الدم كما تم تداوله خلال الساعات الأخيرة.

وفي تصريحات عبر شاشة قناة نادي الزمالك قال الدكتور محمد أسامة إن شيكابالا شعر بإجهاد عضلي بعد آخر مباراة شارك فيها، وحصل بعدها على راحة لمدة 48 ساعة شعر بعدها اللاعب بإجهاد عام في جسده.

وأوضح طبيب الزمالك أن شيكابالا خضع لتحليل فيروس كورونا، وجاءت نتيجة التحليل سلبية، ليتم بعدها إخضاعه لتحاليل أخرى كشفت عن معاناته من بعض الالتهابات.

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن الشائعات التي ترددت في الساعات الأخيرة عن إصابة شيكابالا بمرض خطير في الدم تسببت في حالة من الاستياء له، موضحًا أنه لا يعلن عن التفاصيل المرضية الخاصة بأي لاعب، ويكتفي بطمأنة الجماهير عن حالة اللاعب بمعلومات بسيطة دون الدخول في تفاصيل.
 

شباب بلوزداد الزمالك الأبطال الإفريقية دورى ابطال افريقيا بطولة دوري أبطال إفريقيا

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