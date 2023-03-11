السبت 11 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 12 شخصًا فى انقلاب سيارة على الطريق الإقليمى بالقاهرة

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أصيب 12 شخصا في انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال أعلى الطريق الإقليمي بالقاهرة، ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، والخدمات المرورية، وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أدى إلى انقلابها أعلى الطريق، ونتج عن الحادث إصابة 12 شخصا، ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

 

انقلاب سيارة الطريق الإقليمي حادث مرورى

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وائل لطفي

سلامًا على الشهداء

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