مواعيد عمل السجل المدني 2023 في شهر رمضان

يعتبر البحث عن مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023، من أكثر الأمور بحثًا على محرك الانترنت «جوجل» خلال الساعات الماضية؛ تزامنًا مع قرب شهر رمضان الكريم 2023.

خدمات السجل المدني ٢٠٢٣

ويُعد السجل المدني من مقرات الشرطة الخدمية للحصول على أوراق رسمية، مثل:«شهادة قيد عائلي، قيد ميلاد ، إصدار شهادة وفاة، إصدار بطاقة الرقم الوطني.. وغيرها»، في كل محافظات الجمهورية.

ومع قرب حلول شهر رمضان المبارك تختلف مواعيد العمل الرسمية فيه عن غيرها.. وفي هذا التقرير نرصد مواعيد العمل الرسمية وفقا لتوقيت رمضان ٢٠٢٣.

مواعيد عمل السجل المدني في رمضان 2023

وتفتح مكاتب السجل المدني بكافة محافظات الجمهورية مقراتها أمام المواطنين لتلبية خدماتهم في شهر رمضان المبارك ٢٠٢٣ من الساعة التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا عدا أيام العطل الأسبوعية والعطلات الرسمية.

السجل المدني يعمل طوال الأسبوع

وتتبع مكاتب السجل المدني قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، ويعمل على مدار العام ولمدة 5 أيام في الأسبوع ، من الأحد إلى الخميس، وتعتبر يومي حيث الجمعة والسبت اجازة أسبوعية.

خدمات السجل المدني للمواطنين

ومن أهم الخدمات الشرطية والأوراق الرسمية التي يستخرجها السجل المدني «استخراج قيد عائلي، صورة من سجل الطلاق الآلي، نسخة من عقد الزواج الآلي، تسجيل موت الآلة، بدل فاقد لبطاقة الرقم القومي، بطاقة الهوية».

مواعيد عمل السجل المدني ٢٠٢٣ المسائية

وتعمل فروع مكاتب السجل المدني خلال الفترة المسائية حتى الساعة التاسعة مساءً ومن أهم المقرات: « أول سجل مدني بكفر الشيخ، مركز البحيرة للنشر ، مركز الاسكندرية للنشر، السجل المدني بالدقي، متنزه السجل المدني، السجل المدني لصبرا الخيمة، فرع سيتي ستار مول، فرع مطار القاهرة، فرع طنطا مول، فرع مول العرب، فرع مكسيم مول، المركز النموذجي في الوظيفة العامة للقطاع».